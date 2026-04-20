Α2 Εθνική: Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την νέα σεζόν, μένουν Χριστόπουλος και Λιβαθηνός

20 Απρ. 2026 16:54
«Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν», λέει η παροιμία, η οποία φαίνεται ότι βρίσκει εφαρμογή στο θέμα των ομάδων βόλεϊ της Αχαΐας που συμμετείχαν φέτος στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής, καθώς σιγά-σιγά ξεκινά ο σχεδιασμός για τη νέα περίοδο.
Αν και είναι ακόμη νωρίς για να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις και λεπτομέρειες, εντούτοις οι πληροφορίες της «ΠτΔ» αναφέρουν ότι οι πρώτες κινήσεις, που αφορούν τους προπονητές, έχουν ήδη γίνει.

Στο στρατόπεδο του ΑΟ Αιγιαλέων έχει ήδη πραγματοποιηθεί επαφή ανάμεσα στον Γιάννη Λιβαθηνό και τη διοίκηση και το πιθανότερο είναι ο Πατρινός τεχνικός να συνεχίσει και τη νέα χρονιά.
Εκκρεμεί μια ακόμα συνάντηση ανάμεσα στις δυο πλευρές που θα γίνει σύντομα, ωστόσο το πιθανότερο είναι ότι η συμφωνία θα σφραγιστεί.
Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι σύντομα θα γίνουν επαφές και με παίκτες, ώστε να αρχίσει το «χτίσιμο» της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπου η λογική λέει ότι θα κοιτάξει ψηλότερα.
Σε ό,τι αφορά τον Ερμή, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Γιώργος Χριστόπουλος και η ομάδα θα συνεχίσουν μαζί, καθώς υπάρχει εξαιρετική σχέση με τη διοίκηση.
Άλλωστε, και αγωνιστικά οι «μπλε» πέτυχαν τους στόχους τους:, η ομάδα παρέμεινε εύκολα στην κατηγορία και, επιπλέον, δόθηκε χρόνος σε νεαρούς παίκτες, ενώ η εφηβική ομάδα κατέκτησε τη 2η θέση στην Πελοπόννησο, δείχνοντας ότι έχει λαμπρό μέλλον.
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Τέλος, σε ό,τι αφορά την Ολυμπιάδα και τον Ακη Δαρείο, είναι ακόμη πολύ νωρίς, αφού δεν έχει γίνει καμία επίσημη επαφή με τη διοίκηση.
Πάντως, από τη στιγμή που και οι «πορτοκαλί» είχαν θετική πορεία στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής, η λογική λέει ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί, ωστόσο, είναι ακόμη νωρίς για να ξεκινήσουν οι επαφές και να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.
Αλλωστε, θα πρέπει και η διοίκηση να ολοκληρώσει τη σεζόν σε όλα τα τμήματα που διατηρεί-μπάσκετ, στίβος κ.α.- και στη συνέχεια να πάρει αποφάσεις σχετικά με τους στόχους που θα θέσει για τη νέα χρονιά.
Εν κατακλείδι, οι πατρινές ομάδες είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστούν και τη σεζόν 2026-27 με τους ίδιους «καπετάνιους» και με πρωταγωνιστικούς στόχους για το κάτι παραπάνω σε σχέση με φέτος.

