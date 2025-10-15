ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση σχολαζουσών κληρονομιών, στόχος η αξιοποίηση υπέρ του Δημοσίου

Η διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ φέρνει διαφάνεια και ταχύτερη αξιοποίηση ακινήτων που περιέρχονται στο Δημόσιο

15 Οκτ. 2025 8:33
Ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των σχολαζουσών κληρονομιών και των κοινωφελών περιουσιών κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, προχωρώντας στην ψηφιακή διασύνδεση των πληροφοριακών του συστημάτων με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ.

Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποκτούν άμεση πρόσβαση σε δεδομένα ακινήτων που ανήκουν σε πολίτες χωρίς νόμιμους κληρονόμους, διευκολύνοντας τον εντοπισμό, την εκκαθάριση και την αξιοποίηση αυτών των περιουσιών. Το μέτρο αποσκοπεί στη διαφάνεια και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανενεργά.

Νέα ψηφιακά εργαλεία και μητρώα

Το Υπουργείο ετοιμάζει νομοσχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων ψηφιακών συστημάτων:

  • του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών, και
  • της Πλατφόρμας Σχολαζουσών Κληρονομιών.

Τα δύο συστήματα θα διασυνδεθούν με τα μητρώα του Δημοσίου, παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα της περιουσιακής βάσης του κράτους. Παράλληλα, εξετάζεται η ίδρυση ειδικού φορέα διαχείρισης, που θα αναλάβει την αξιοποίηση των περιουσιών αυτών προς όφελος στεγαστικών και κοινωνικών δράσεων.

Χαρτογράφηση και αξιοποίηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, σημαντικό μέρος των ακινήτων που έχουν περιέλθει στο Δημόσιο παραμένει ανεκμετάλλευτο. Την τελευταία πενταετία έχουν εκκαθαριστεί περίπου 100 ακίνητα, ενώ περισσότερες από 7.000 υποθέσεις κληρονομιών παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων εκτιμάται ότι θα επιταχύνει τη χαρτογράφηση και αξιοποίηση των περιουσιών αυτών, οι οποίες θα μπορούν να διοχετευθούν σε κοινωνικά προγράμματα και δράσεις στήριξης ευάλωτων ομάδων.

Θεσμικό πλαίσιο και ασφάλεια δεδομένων

Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθιερώνεται η διαδικτυακή υπηρεσία που συνδέει το πληροφοριακό σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ – Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ.

Η υπηρεσία θα επιτρέπει σε εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές και κηδεμόνες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στοιχεία για κληρονομιές υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών, ενώ οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να διασταυρώνουν και να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο.

Η διαχείριση των δεδομένων θα πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR), εξασφαλίζοντας ιχνηλασιμότητα και αυστηρό έλεγχο πρόσβασης.

 
