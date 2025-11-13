Αχαΐα: «Χειρόφρενο» σε Προαστιακό και Οδοντωτό, τι εκμυστηρεύτηκε στην «Π» εργαζόμενος της Hellenic Train
Έντονη φημολογία για προσωρινό λουκέτο 2-4 μηνών. Σιγή ιχθύος από τν Hellenic Train, αντιδράσεις εργαζομένων
Στην Πάτρα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχει γίνει πολύ έντονο το βουητό, με αποτέλεσμα ακόμα και εργαζόμενοι σε Hellenic Train και ΟΣΕ να το θεωρούν σχεδόν βέβαιο, μολονότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα τίποτα από καμία από τις δύο εταιρείες.
Ο λόγος για τον οποίο ενδέχεται να μπει προσωρινή φραγή στη λειτουργία του Προαστιακού Πάτρας και του Οδοντωτού έχει να κάνεi, όπως προκύπτει, με την απόφαση της Hellenic Train για συντήρηση και επισκευή συρμών καθώς και με παραγγελία ανταλλακτικών για βασικά εξαρτήματα των συρμών, οι οποίοι, κατά γενική ομολογία, βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση…
Ηδη, όπως έμαθε η «Πελοπόννησος», η Hellenic έχει καταθέσει, ή θα καταθέσει από μέρα σε μέρα, αίτημα στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων) για αναστολή λειτουργίας των δρομολογίων του Προαστιακού.
Είναι σε εξέλιξη, πάντως, επιχείρηση από τους εργαζόμενους και άλλους φορείς ώστε να ανακληθεί η – έντονα φημολογούμενη – βούληση της Hellenin Train για «χειρόφρενο» στα δύο τρένα της Αχαΐας. Γιατί εφόσον γίνει πράξη, θα προκαλέσει μείζον θέμα στη μετακίνηση χιλιάδων αχαιών, όσον αφορά τον Προαστιακό Πάτρας, και μείζον θέμα στα Καλάβρυτα εν μέσω εορταστικής περιόδου.
Θα είναι δε μια πρωτόγνωρη και πρωτάκουστη απόφαση: αντί η Εταιρεία να έχει προνοήσει να επιστρατεύσει, για 2-3 μήνες, αναπληρωματικά βαγόνια για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του Προαστιακού, σκέφτεται να διακόψει τελείως την γραμμή. Τουλάχιστον προσβλητικό απέναντι στους καθημερινούς πελάτες της…
Εργαζόμενοι-υπάλληλοι στην Hellenic Train, στην Πάτρα και τα Καλάβρυτα, όχι απλώς έχουν ακούσει τις σχετικές φήμες, αλλά θεωρούν τόσο βέβαιο το προσωρινό λουκέτο σε Προαστιακό και Οδοντωτό, που ετοιμάζονται, όπως μάθαμε, για κινητοποιήσεις. Εργαζόμενος στην ιταλικών συμφερόντων εταιρεία αποκάλυψε χθες στην «Π» ότι πριν λίγες μέρες κατέβηκαν στην Πάτρα στελέχη των εργαζομένων και είχαν μια πρώτη κουβέντα με τους «εδώ» εργαζόμενους για το πώς θ’ αντιδράσουν.
Προχθές, ο πρόεδρος των Φίλων Προαστιακού Σιδηροδρόμου, Βασίλης Γκλαβάς, έκανε ανάρτηση στο προφίλ του σε ΜΚΔ και εμμέσως πλην σαφώς μίλησε για επικείμενο κλείσιμο. Στο ερώτημα της «Π», χθες το απόγευμα, αν γνωρίζει βάσιμα πως ο Προαστιακός θα σταματήσει για ένα διάστημα, απάντησε: «Ναι, αυτό ακούω παντού, από ανθρώπους που γνωρίζουν. Αλλά δεν ξέρει κανείς αν η διακοπή θα γίνει άμεσα ή θα γίνει τον Δεκέμβριο. Ακούγονται και τα δύο σενάρια».
Εάν τελικά η Hellenic Train εμμείνει στη διακοπή της γραμμής, τότε θα βρει ευκαιρία και ο ΟΣΕ να επισκευάσει τα δύο επίμαχα σημεία που θεωρούνται προβληματικά: το τμήμα Γούναρη-Αγιος Ανδρέας και το τμήμα στο παλιό μηχανοστάσιο.
Κανείς δεν ξέρει, όμως, ούτε και μπορεί να προβλέψει, πόσο θα διαρκέσουν οι συγκεκριμένες επισκευές και συντηρήσεις σ’ αυτά τα δύο τμήματα. Είναι θέματα αρμοδιότητας και ευθύνης του ΟΣΕ.
Η Hellenic Train έχει ευθύνη, εκτός από τα δρομολόγια, μόνο για τη συντήρηση και πάσης φύσης επισκευή των συρμών.
Το μείζον θέμα, πάντως, που προκύπτει είναι το εξής: εφόσον τελικά πάμε σε χειρόφρενο στον Προαστιακό και τον Οδοντωτό, πότε θα ξεκινήσει η διακοπή των δρομολογίων; Και, το κυριότερο, πόσο θα διαρκέσει; Για 2-3 μήνες, όπως ακούγεται, ή μήπως για περισσότερο χρονικό διάστημα;
«Ο,τι κλείνει στην Ελλάδα δύσκολα ξανανοίγει…»
Η «Πελοπόννησος» ήρθε σ’ επαφή με εργαζόμενο της Hellenic Train στην Πάτρα, ζητώντας του να τοποθετηθεί αναφορικά με τη φημολογία για επικείμενο χειρόφρενο στον Προαστιακό. Και να τι απάντησε: «Aυτό που εσείς χαρακτηρίζετε ως έντονη φήμη, εμείς στην Πάτρα το εισπράττουμε ως βεβαιότητα απ’ όσα μαθαίνουμε. Λένε ότι θα κλείσει ο Προαστιακός για συντήρηση του τροχαίου υλικού και πάνω σ’ αυτό μπορεί να βρουν και ως αιτία κάποια έργα στη γραμμή. Εμείς το θεωρούμε σχεδόν βέβαιο και μάλλον συμφωνεί μαζί μας και ο υπουργός, που τώρα τελευταία έχει βγει πολύ επιθετικά στη Hellenin Train.
Kαι να σας πω και κάτι ακόμα, πάνω σ’ αυτά που με ρωτάτε: λένε για κλείσιμο του Προαστιακού γύρω στους δύο μήνες. Ξέρετε τι μας τρομάζει εμάς; Οτι συνήθως στην Ελλάδα ό,τι κλείνει, δεν ξανανοίγει εύκολα. Nα σας θυμίσω δε, ότι πρόεδρος τώρα στην Hellenic είναι ο κ. Ζηλιασκόπουλος. Ηταν ο πρόεδρος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ την περίοδο 2010-2015, τότε που έκλεισαν όλες τις γραμμές στην Πελοπόννησο, τότε που διέλυσαν τον σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο. Δεν θα μας κάνει εντύπωση το ίδιο πρόσωπο να πρωτοστατήσει και στο κλείσιμο του Προαστιακού. Μπορεί να τους ακούσετε τώρα να πουν…(δεν πάει και τόσο καλά ο σιδηρόδρομος, δεν είναι και στα καλύτερά του, ας κλείσουμε μερικές γραμμές…).
Τέλος πάντων, εύχομαι να διαψευστούμε, να κλείσουν μόνο για δύο μήνες ο Προαστιακός και μάλλον και ο Οδοντωτός και να λειτουργήσουν ξανά καλύτερα».
* Για την ιστορία, ο νυν πρόεδρος της Hellenic Train έχει συνδεθεί με την κατάρρευση του ελληνικού σιδηροδρόμου στο διάστημα των πρώτων μνημονίων, τότε που ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της τότε ΤΡΑΙΝΟΣΕ (2010-2015), πριν η εταιρεία αγοραστεί από τους Ιταλούς και μετονομαστεί.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News