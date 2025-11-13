Αχαΐα: «Χειρόφρενο» σε Προαστιακό και Οδοντωτό, τι εκμυστηρεύτηκε στην «Π» εργαζόμενος της Hellenic Train

«Βουίζει» η Πάτρα τις τελευταίες μέρες ότι σύντομα ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος και ο Οδοντωτός θα βάλουν χειρόφρενο για κάμποσο διάστημα. Από 2 μέχρι 4 μήνες. Ως πιθανότερος χρόνος έναρξης του «λουκέτου» ο Δεκέμβριος. Είτε πριν τα Χριστούγεννα, είτε αμέσως μετά. Δεν αποκλείεται, όμως, να συμβεί και νωρίτερα…

