Αχαΐα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Παναγιώτη Λύτρα

Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αναφέρει:

Έφυγε πλήρης ημερών ο Παναγιώτης Λύτρας, ένα από τα παλαιότερα μέλη της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα και από την Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας εκδόθηκε η πιο κάτω ανακοίνωση.

Με αισθήματα θλίψης η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά τον Παναγιώτη Λύτρα, ένα από τα παλαιότερα στελέχη μας, με πολυσχιδή προσφορά στην παράταξη και στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Ο Παναγιώτης εργάστηκε επί 35 χρόνια στον Ο.Τ.Ε. και υπηρέτησε υποδειγματικά μέσα από το σύλλογο εργαζομένων το συνδικαλιστικό κίνημα.

Διατέλεσε πρόεδρος της Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Ε., αντιπρόεδρος της Δ.Α.Κ.Ε.Ι.Τ., μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Ε..

Θα τον θυμόμαστε πάντοτε για το ήθος του, τη μαχητικότητά του και για τη μεγάλη του προσφορά στην παράταξη.

Ο πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης, τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π., οι τομεάρχες και οι εθελοντές εκφράζουν στην κόρη του Μαίρη και στους υπόλοιπους συγγενείς τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



