Αχαΐα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Παναγιώτη Λύτρα

Ο πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης, τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π., οι τομεάρχες και οι εθελοντές εκφράζουν στην κόρη του Μαίρη και στους υπόλοιπους συγγενείς τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.

Αχαΐα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Παναγιώτη Λύτρα
11 Νοέ. 2025 16:28
Pelop News

Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αναφέρει:

Έφυγε πλήρης ημερών ο Παναγιώτης Λύτρας, ένα από τα παλαιότερα μέλη της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα και από την Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας εκδόθηκε η πιο κάτω ανακοίνωση.

Με αισθήματα θλίψης η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά τον Παναγιώτη Λύτρα, ένα από τα παλαιότερα στελέχη μας, με πολυσχιδή προσφορά στην παράταξη και στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Ο Παναγιώτης εργάστηκε επί 35 χρόνια στον Ο.Τ.Ε. και υπηρέτησε υποδειγματικά μέσα από το σύλλογο εργαζομένων το συνδικαλιστικό κίνημα.
Διατέλεσε πρόεδρος της Δ.Α.Κ.Ε. Ο.Τ.Ε., αντιπρόεδρος της Δ.Α.Κ.Ε.Ι.Τ., μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Ε..

Θα τον θυμόμαστε πάντοτε για το ήθος του, τη μαχητικότητά του και για τη μεγάλη του προσφορά στην παράταξη.

Ο πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης, τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π., οι τομεάρχες και οι εθελοντές εκφράζουν στην κόρη του Μαίρη και στους υπόλοιπους συγγενείς τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:24 Εκδήλωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Πάτρα: «Έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας»
18:22 Πέθανε ο σπουδαίος Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον
18:18 Έργα που αλλάζουν την περιοχή των Καλαβρύτων, επισκέφτηκε ο Νεκτάριος Φαρμάκης
18:16 ΑΕΚ: Καταγγελία για τον Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
18:12 Ναρκωτικά και βία στα σχολεία – Ανησυχία για την παραβατικότητα στις μονάδες της Αχαΐας
18:05 Εμπλοκή «ανθρώπου» του Ζελένσκι σε σκάνδαλο με μίζες 100 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία
17:53 «Η δολοφονημένη έδειχνε κάτι στα απέναντι μπαλκόνια», η κρίσιμη μαρτυρία για το μακελειό στα Βορίζια
17:43 «Την ώρα που λιβάνιζε μύριζε χασίσι» συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον 46χρονο ιερέα Youtuber
17:31 Αλλαγή ημερομηνίας στο Απόλλων-Προμηθέας 2014, ο λόγος
17:19 Γιατί ο Δεκέμβριος θα είναι του θερμότερος του κανονικού
17:10 Στην Κίνα γέφυρα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος! ΒΙΝΤΕΟ
16:55 Στην Ουκρανία τον Δεκέμβριο η άτυπη σύνοδος της ΕΕ για το ενταξιακό
16:52 Κωνσταντέλιας και Σιώπης «απάντησαν» στους τοξικούς του αθλητισμού
16:44 Μάνος Μανουσάκης: Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Ιταλία, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο τα τρία μεγάλα έργα της επόμενης πενταετίας
16:36 Βρετανικό «όχι» στην Κομισιόν για καταβολή 6,75 δισ. ευρώ για συμμετοχή στο SAFE
16:28 Αχαΐα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Παναγιώτη Λύτρα
16:22 Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη: Η φωνή σου έχει δύναμη
16:18 Γεωργία: Συντριβή τουρκικού C-130 – Αγωνία για τους επιβάτες , σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
16:08 Ο Δήμος Αιγιαλείας δίνει ζωή στον πεζόδρομο της Κλεομένους Οικονόμου!
16:00 Θοδωρής Βλάχος στο pelop.gr: «Το χρυσό δεν είναι “απωθημένο”, είναι στόχος» ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ