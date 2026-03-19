Αχαΐα: Νέος κύκλος για τις λατομικές περιοχές και ανοικτή η υπόθεση του Αράξου

Σε νέα φάση μπαίνει η διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών στη Δυτική Ελλάδα, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο προχωρά στη σύσταση νέας επιτροπής, μετά το θεσμικό κενό που έχει προκύψει την τελευταία πενταετία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κάλυψη των αναγκών σε αδρανή υλικά, με την Αχαΐα να παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις.

Η ζώνη του Αράξου είναι η μοναδική στην Αχαϊα
19 Μαρ. 2026 12:00
Pelop News

Στη σύσταση νέας επιτροπής για τον καθορισμό λατομικών περιοχών προχωρά το περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, επιχειρώντας να καλύψει ένα σημαντικό θεσμικό και λειτουργικό κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει την περίοδο 2019-2020, οπότε και συγκροτήθηκε η αρμόδια Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών Περιοχών (ΕΚΛΠ). Ωστόσο, από την πορεία των εργασιών της, την περίοδο 2021-2025 προκύπτει ότι η δραστηριότητά της υπήρξε άνιση. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας εξετάστηκαν αιτήματα και εκδόθηκαν σχετικές αποφάσεις, ενώ αντίθετα στις Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας η επιτροπή δεν προχώρησε σε αντίστοιχες εργασίες.

Παράλληλα, έχει παρέλθει το χρονικό όριο εντός του οποίου η υφιστάμενη επιτροπή μπορούσε να εισηγείται, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συγκρότηση νέου οργάνου. Η ανάγκη αυτή ενισχύεται και από τη θεσμική υποχρέωση επανεξέτασης, ανά πενταετία, της επάρκειας των αδρανών υλικών που προέρχονται από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές σε κάθε νομό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περίπτωση της Αχαΐας, όπου οι ετήσιες ανάγκες σε αδρανή υλικά εκτιμώνται περίπου στα 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Από αυτά, περίπου 500.000 κυβικά μέτρα αφορούν την παραγωγή σκυροδέματος, 400.000 κυβικά μέτρα τις ασφαλτοστρώσεις, 300.000 κυβικά μέτρα έργα επιχωμάτων και οδοστρωσίας, ενώ επιπλέον 600.000 κυβικά μέτρα απαιτούνται για τη συντήρηση αγροτικών δρόμων.

Την ίδια στιγμή, εκκρεμεί αίτηση για τον καθορισμό και την τροποποίηση της λατομικής περιοχής στον Αραξο, εξέλιξη που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη λειτουργία της νέας επιτροπής.

Η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου αναμένεται να επιταχύνει τις διαδικασίες, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε υλικά για έργα υποδομών στην περιοχή.

