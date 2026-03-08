Αχαΐα: Συλλήψεις για όπλα και ζώα

Σε δυο συλλήψεις για δυο διαφορετικές περιπτώσεις προχώρησαν το Σάββατο τα στελέχη της ελληνικής Αστυνομίας στην Αχαΐα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

– Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο στιλέτο.

-Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε περιοχή του Ερυμάνθου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε ποιμνιοστάσιο, διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε ζώο συντροφιάς –σκύλο-, χωρίς να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του.

