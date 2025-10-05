Αχαΐα: Το «βάθος» της κάλπης του Νοεμβρίου για την ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας

Η ύπαρξη δυο υποψηφίων προέδρων στις εσωκομματικές εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αυξάνει σίγουρα το ενδιαφέρον για την έκβασή τους, αλλά είναι ζητούμενο αν ξεπερασθεί ο «πήχης» της συμμετοχής των προηγούμενων εκλογών, που είχαν πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2021.

Τότε, διεκδικητές του προεδρικού θώκου της ΔΕΕΠ ήταν ο Αντώνης Κουνάβης και ο Νίκος Κατσουγκράκης και νικητής με άνεση (έλαβε το 70% των ψήφων) είχε αναδειχθεί ο πρώτος, ο οποίος στις 23 Νοεμβρίου θα βρει απέναντί του τον Μάκη Κατσιγιάννη. Θα είναι, δηλαδή, μια αναμέτρηση ανάμεσα στον Α’ αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, αντίστοιχα.

Το 2021 τα εγγεγραμμένα μέλη της ΝΔ Αχαΐας είχαν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Ανήρχοντο σε 10.348. Ηταν νωπός ακόμη ο εκλογικός της θρίαμβος του 2019 και η βάση του κόμματος εμφανιζόταν συσπειρωμένη στο έπακρο και με διάθεση συμμετοχής στα δρώμενα της ΝΔ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα -κι αφού μεσολάβησαν η πανδημία, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, τα Τέμπη, οι ευρωεκλογές, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ακρίβεια, τα σκάνδαλα κ.ο.κ.– ο γενικότερος σκεπτικισμός είχε επίπτωση στ … ταμείο της ΝΔ Αχαΐας.

ΜΟΝΟ 300

Μέχρι στιγμής, τα ταμειακώς εντάξει μέλη ανέρχονται σε μόλις 300… Βέβαια, το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις 23 Νοεμβρίου είναι αρκετό, προκειμένου να γίνουν νέες εγγραφές και να τακτοποιηθούν οι ταμειακώς… ξεχασιάρηδες. Ενα μέλος για να έχει δικαίωμα ψήφου πρέπει να καταβάλει 12 ευρώ.

Οπως είναι ευνόητο, αυτό που προκύπτει είναι ότι οι υποψήφιοι και συνολικά η κομματική οργάνωση θ’ επιδοθούν σ’ ένα σκληρό αγώνα επανενεργοποίησης εκατοντάδων ή και χιλιάδων μελών. Ωστόσο, εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να προσεγγισθεί ο αριθμός των 10.348, που είχαν δικαίωμα ψήφου στις κάλπες του 2021.

ΠΡΩΤΙΑ

Ηταν η χρονιά που η ΝΔ Αχαΐας είχε τα περισσότερα μέλη από κάθε άλλη κομματική οργάνωση της χώρας, με δεύτερη τη ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής και τρίτη την αντίστοιχη του Ηρακλείου Κρήτης, γεγονός που φανερώνει ότι είχε στεφθεί από απόλυτη επιτυχία η τεράστια κινητοποίηση της απερχόμενης ΔΕΕΠ.

Στο μεταξύ, μετά τις ανακοινώσεις αυτής της εβδομάδας από τους Αντώνη Κουνάβη και Μάκη Κατσίγιαννη για διεκδίκηση της προεδρίας, έχουν αρχίσει οι ζυμώσεις για προσεταιρισμό στελεχών του κόμματος, τα οποία έχουν ερείσματα στη βάση της τοπικής ΝΔ.

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Εξάλλου, επίδραση στο αποτέλεσμα θα έχει προφανώς η στάση που θα τηρηθεί από την πλευρά των βουλευτών και των πολιτευτών της ΝΔ Αχαΐας, αλλά και τις ανάλογες επιρροές οι οποίες θα ασκηθούν από υπουργούς και επώνυμους κομματικούς παράγοντες της κεντρικής πολιτικής σκηνής.

Ο νυν πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης βασίζεται στο τετραετές έργο της ΔΕΕΠ Αχαΐας, η οποία επέδειξε έντονη δραστηριότητα, που έχει τύχει ευμενούς κριτικής από το Μαξίμου, την Πειραιώς και υπουργούς της ΝΔ. Από τη δική του πλευρά ο έτερος υποψήφιος επικαλείται τη μακρά κομματική διαδρομή του και τη βούλησή του να είναι ένας αντάξιος αντίπαλος…

