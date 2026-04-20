Άδεια ράφια στην Μυτιλήνη: Σε απόγνωση λόγω του αποκλεισμού για τον αφθώδη πυρετό

Σε οριακό σημείο η τοπική αγορά. Σε απόγνωση κτηνοτρόφοι και έμποροι στη Μυτιλήνη. Για έβδομη ημέρα παραμένει κλειστό το λιμάνι

20 Απρ. 2026 10:43
Pelop News

Σοβαρά προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς και έντονη ανησυχία στον παραγωγικό ιστό της Λέσβου έχει προκαλέσει ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός του νησιού, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού του αφθώδους πυρετού. Για έβδομη συνεχή ημέρα, η απαγόρευση μετακινήσεων μέσω του λιμανιού έχει επιφέρει τις πρώτες ορατές ελλείψεις σε βασικά είδη στα ράφια των καταστημάτων.

Η κατάσταση στον κλάδο της εμπορίας κρέατος περιγράφεται ως δραματική. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, κεντρικά κρεοπωλεία της Μυτιλήνης έχουν ξεμείνει από εμπορεύματα, με τους ιδιοκτήτες να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους επιβίωσης για να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Παράλληλα, ο κτηνοτροφικός κόσμος της Μυτιλήνης εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων κάνουν λόγο για διοικητική αστάθεια, σημειώνοντας ότι οι συχνές αλλαγές στην ηγεσία του Υπουργείου δυσχεραίνουν τη διαχείριση της κρίσης και την εξεύρεση λύσεων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της τοπικής οικονομίας.

