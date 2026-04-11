Αδιανόητο περιστατικό στη Συγγρού: Άνδρας τρέχει με πατίνι στην αριστερή λωρίδα ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αδιανόητο περιστατικό καταγράφηκε στη λεωφόρο Συγγρού, όπου αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού εμφανίζεται να κινείται ανενόχλητος ανάμεσα στα αυτοκίνητα, φτάνοντας ακόμη και στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, σε έναν από τους πιο επιβαρυμένους οδικούς άξονες της Αθήνας. Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στα social media και αναπαράχθηκε από μέσα ενημέρωσης το Μεγάλο Σάββατο, δείχνει τον άνδρα να ξεκινά από τη μεσαία λωρίδα, να αλλάζει πορεία προς τα αριστερά και στη συνέχεια να επιστρέφει ξανά προς τη μεσαία και τη δεξιά πλευρά του δρόμου.

Αυτό που κάνει την εικόνα ακόμη πιο επικίνδυνη είναι ότι ο αναβάτης δεν φορά κράνος, ενώ δίπλα του κινούνται κανονικά ΙΧ με αισθητά μεγαλύτερη ταχύτητα. Η παρουσία ηλεκτρικού πατινιού σε τέτοιο σημείο, και μάλιστα με εναλλαγές λωρίδων, δημιουργεί συνθήκες σοβαρού τροχαίου όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τα υπόλοιπα οχήματα που κινούνται γύρω του.

Εικόνες που σοκάρουν από έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας

Η Συγγρού δεν είναι ένας απλός αστικός δρόμος ή μια ήπια οδός γειτονιάς. Είναι λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, με συνεχές φορτίο οχημάτων και υψηλές ταχύτητες, κάτι που κάνει την επιλογή του αναβάτη ακόμη πιο επικίνδυνη. Στα πλάνα, το πατίνι δεν κινείται στην άκρη του δρόμου ή σε κάποιο πιο προστατευμένο σημείο, αλλά μπαίνει κανονικά στη ροή της κυκλοφορίας, σαν να πρόκειται για δίκυκλο ή αυτοκίνητο.

Οι εικόνες αυτές δεν προκαλούν μόνο έκπληξη, αλλά και ανησυχία για το πώς συνεχίζουν να εμφανίζονται τέτοια περιστατικά σε δρόμους όπου η παρουσία πατινιού μπορεί να αποβεί μοιραία μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην απερισκεψία του αναβάτη. Αγγίζει συνολικά το ζήτημα της οδικής κουλτούρας, της επιτήρησης και της αίσθησης ότι όλα επιτρέπονται ακόμη και στους πιο επικίνδυνους άξονες.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Το περιστατικό της Συγγρού δεν εμφανίζεται σε κενό. Αντίστοιχες εικόνες έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, με πατίνια ή ποδήλατα να κινούνται σε μεγάλες λεωφόρους και δρόμους υψηλής κυκλοφορίας, ακόμη και σε λωρίδες που προφανώς δεν προορίζονται για τέτοια μέσα. Η επανάληψη τέτοιων σκηνών δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο και ότι το όριο ανάμεσα στην απερισκεψία και στον πραγματικό κίνδυνο παραμένει εξαιρετικά λεπτό.

Στην πράξη, κάθε τέτοιο βίντεο λειτουργεί σαν υπενθύμιση του ίδιου πράγματος: ότι η χρήση ηλεκτρικού πατινιού χωρίς κράνος, σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και με αλλαγές λωρίδων ανάμεσα σε αυτοκίνητα, δεν είναι απλώς αντικοινωνική συμπεριφορά. Είναι μια κίνηση που μπορεί να καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό ή σε πολύ πιο βαρύ αποτέλεσμα.

Το βίντεο άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την οδική ασφάλεια

Η δημοσιοποίηση του βίντεο άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα όρια, την επιτήρηση και τους κανόνες γύρω από τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη. Ειδικά σε μια περίοδο όπου τα μέσα μικροκινητικότητας έχουν μπει πιο έντονα στην καθημερινότητα, τέτοιες εικόνες δείχνουν πόσο εύκολα η έλλειψη κανόνων ή η πλήρης αδιαφορία για αυτούς μπορεί να μετατρέψει μια διαδρομή σε παγίδα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι ένας άνδρας επέλεξε να κινηθεί με πατίνι στη Συγγρού. Είναι ότι το έκανε χωρίς κράνος, ανάμεσα σε ΙΧ, αλλάζοντας λωρίδες και φτάνοντας μέχρι την αριστερή πλευρά του δρόμου, εκεί όπου το παραμικρό λάθος δεν συγχωρείται. Κι αυτό είναι ακριβώς που κάνει το περιστατικό τόσο σοκαριστικό.

