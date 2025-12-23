ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Χριστουγεννιάτικες ιστορίες από τους παίκτες της ομάδας, ΒΙΝΤΕΟ
Ευχές με διαφορετικό τρόπο
Ξεχωριστό το βίντεο που ανέβασε στα social media η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με χριστουγεννιάτικες ιστορίες και μνήμες από τότε που οι παίκτες της ομάδας έλεγαν τα κάλαντα!
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ανατροπή στο Κάουνας για τον Παναθηναϊκό με σούπερ Σορτς και Οσμάν
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News