ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Χριστουγεννιάτικες ιστορίες από τους παίκτες της ομάδας, ΒΙΝΤΕΟ

Ευχές με διαφορετικό τρόπο

23 Δεκ. 2025 22:50
Ξεχωριστό το βίντεο που ανέβασε στα social media η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με χριστουγεννιάτικες ιστορίες και μνήμες από τότε που οι παίκτες της ομάδας έλεγαν τα κάλαντα!

