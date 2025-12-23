ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Χριστουγεννιάτικες ιστορίες από τους παίκτες της ομάδας, ΒΙΝΤΕΟ

Ξεχωριστό το βίντεο που ανέβασε στα social media η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με χριστουγεννιάτικες ιστορίες και μνήμες από τότε που οι παίκτες της ομάδας έλεγαν τα κάλαντα!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Glafkos Esperos Patras (@glafkos_esperos_patras)

