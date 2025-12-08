Αυστραλία: Δασικές πυρκαγιές έκαψαν σπίτια σε δυο πολιτείες ΒΙΝΤΕΟ

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της νύχτας όταν έπεσε πάνω του δέντρο την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να θέσει υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά η οποία έχει καταστρέψει κατοικίες και έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα βόρεια του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία.

Τα συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών έσπευσαν σε δασική περιοχή κοντά στην αγροτική πόλη Μπουλαντέλα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 200 χιλιομέτρων βορείως του Σίδνεϊ, έπειτα από πληροφορίες ότι ένα δέντρο είχε καταπλακώσει άνδρα.

Ο 59χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε επί τόπου, είπαν αξιωματούχοι.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι «η φρικτή είδηση είναι μια ζοφερή υπενθύμιση» των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του προσωπικού των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ενώ εργάζονται για να προστατεύσουν σπίτια και οικογένειες.

«Τιμάμε αυτή τη γενναιότητα καθημερινά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αλμπανέζι.

🚨🇦🇺 Massive Wildfire Disaster

Coastal regions north of Sydney are burning. In Koolewong, 12–16 homes destroyed, many more at risk. Another 4 homes lost in Bulahdelah.

Locals describe the scene in one line: It’s all gone.#Austria pic.twitter.com/49yBIYAhEn — TRIDENT (@TridentxIN) December 6, 2025



Καταστράφηκαν δεκάδες σπίτια στη Νέα Νότια Ουαλία

Οι πυρκαγιές στη Νέα Νότια Ουαλία έχουν κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα χαμηλής βλάστησης, ωθώντας τις αρχές να ζητήσουν την απομάκρυνση ανθρώπων από τα σπίτια τους, επικαλούμενες το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για χιλιάδες κατοίκους στην πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε χθες για την Φίγκανς Μπέι και την περιοχή Γόι Γόι, στην κεντρική παράκτια περιοχή της πολιτείας, όπου ο πληθυσμός ανέρχεται σε πάνω από 350.000 ανθρώπους, και βρίσκεται γύρω στα 45 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσάς της, το Σίδνεϊ, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας.

