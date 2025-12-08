Αυστραλία: Δασικές πυρκαγιές έκαψαν σπίτια σε δυο πολιτείες ΒΙΝΤΕΟ

Αυστραλία: Δασικές πυρκαγιές έκαψαν σπίτια σε δυο πολιτείες ΒΙΝΤΕΟ
08 Δεκ. 2025 11:34
Pelop News

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της νύχτας όταν έπεσε πάνω του δέντρο την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να θέσει υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά η οποία έχει καταστρέψει κατοικίες και έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα βόρεια του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία.

Τα συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών έσπευσαν σε δασική περιοχή κοντά στην αγροτική πόλη Μπουλαντέλα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 200 χιλιομέτρων βορείως του Σίδνεϊ, έπειτα από πληροφορίες ότι ένα δέντρο είχε καταπλακώσει άνδρα.

Ο 59χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε επί τόπου, είπαν αξιωματούχοι.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι «η φρικτή είδηση είναι μια ζοφερή υπενθύμιση» των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του προσωπικού των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ενώ εργάζονται για να προστατεύσουν σπίτια και οικογένειες.

«Τιμάμε αυτή τη γενναιότητα καθημερινά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αλμπανέζι.


Καταστράφηκαν δεκάδες σπίτια στη Νέα Νότια Ουαλία

Οι πυρκαγιές στη Νέα Νότια Ουαλία έχουν κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα χαμηλής βλάστησης, ωθώντας τις αρχές να ζητήσουν την απομάκρυνση ανθρώπων από τα σπίτια τους, επικαλούμενες το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για χιλιάδες κατοίκους στην πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε χθες για την Φίγκανς Μπέι και την περιοχή Γόι Γόι, στην κεντρική παράκτια περιοχή της πολιτείας, όπου ο πληθυσμός ανέρχεται σε πάνω από 350.000 ανθρώπους, και βρίσκεται γύρω στα 45 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσάς της, το Σίδνεϊ, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ