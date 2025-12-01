Αυστραλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα παιδοπορνογραφίας, κτηνοβασίας και σατανιστικού υλικού

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε τη διάλυση διεθνούς κυκλώματος που διακινούσε παιδοπορνογραφικό, κτηνοβατικό και σατανιστικό υλικό μέσω διαδικτύου, με έδρα το Σίδνεϊ.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης εκτελέστηκαν έξι εντάλματα έρευνας και συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες ηλικίας 26, 39, 42 και 46 ετών.

Στον 26χρονο, που θεωρείται βασικός διαχειριστής του δικτύου, απαγγέλθηκαν 14 κατηγορίες για χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων προκειμένου να αποκτά, να διανέμει και να διαθέτει παιδοπορνογραφικό υλικό.

Οι υπόλοιποι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κατοχή και διακίνηση παιδοπορνογραφικού και κτηνοβατικού περιεχομένου, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Και οι τέσσερις κρατούνται προσωρινά και δεν τους χορηγήθηκε αποφυλάκιση υπό όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

