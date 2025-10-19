Αυστραλία: Κροκόδειλος στην πισίνα 5στερου ξενοδοχείου ΒΙΝΤΕΟ

Ανατριχιαστικό το θέαμα για πελάτες ξενοδοχείου στην Αυστραλία που είδαν στην πισίνα του πεντάστερου Sheraton Mirage στο Κουίνσλαντ να κολυμπά ένας κροκόδειλος.

Το περιστατικό απαθανατίστηκε από τη Λίζα Κέλερ, η οποία, παρά την ένταση της στιγμής, ακούγεται στο βίντεο να διατηρεί την ψυχραιμία της, λέγοντας: «Δεν θέλω να ανησυχήσει κανείς, αλλά υπάρχει ένας κροκόδειλος στην πισίνα του Sheraton».

Σε δεύτερο βίντεο, που γρήγορα έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνονται οι πελάτες να παραμένουν χαλαροί στις ξαπλώστρες γύρω από την πισίνα, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία του επικίνδυνη ερπετού.

Ένας χρήστης του TikTok ανέβασε το απόσπασμα συνοδεύοντάς το με το ειρωνικό ηχητικό «sit back and relax», παρατηρώντας εύστοχα: «Αυτή τη φορά ο κροκόδειλος χάλασε τη ραστώνη, όχι οι τουρίστες».

Κάποιος άλλος χρήστης του Χ (πρώην Twitter) έγραψε με σαρκασμό: «Απλώς ένας κροκόδειλος που κάνει τη βουτιά του στην πισίνα του Grand Mirage Port Douglas».

Όπως πάντως επεσήμαναν αρκετοί σχολιαστές, τέτοια φαινόμενα δεν είναι άγνωστα στην περιοχή, καθώς πρόσφατα κροκόδειλος είχε εμφανιστεί και σε παρακείμενο γήπεδο γκολφ.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Επιστήμης και Καινοτομίας του Κουίνσλαντ (DETSI), το οποίο επιβεβαίωσε πως ειδικά εκπαιδευμένοι φύλακες άγριας ζωής ανταποκρίθηκαν εγκαίρως στην αναφορά που έγινε μέσω της εφαρμογής QWildlife, απομακρύνοντας με ασφάλεια το ζώο.

