Αυστραλία: Σοκ προκαλεί η περίπτωση ενός 27χρονου που κατηγορείται για 459 κακοποιήσεις

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές της Αυστραλίας και αφορούν σε έναν νεαρό στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες που αφορούν και σε κακοποίηση εκατοντάδων παιδιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κουίνσλαντ, ένας 27χρονος ο οποίος στοχοποιούσε παιδιά μέσα από social media και πλατφόρμες gaming κατηγορείται για κακοποίηση 459 θυμάτων στην Αυστραλία και άλλες 15 χώρες.

Ο νεαρός τελεί υπό κράτηση από τον περασμένο Φεβρουάριο κατηγορούμενος συνολικά για 596 αδικήματα, καθώς στις ηλεκτρικές συσκευές του βρέθηκαν από τις Αρχές πάνω από 23.000 βίντεο και φωτογραφίες με θύματά του.

Οι εις βάρος του κατηγορίες

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν 244 κατηγορίες για παραγωγή υλικού κακοποίησης παιδιών μέσω υπηρεσίας μεταφοράς, 163 κατηγορίες για χρήση υπηρεσίας μεταφοράς για την προσέλκυση ατόμων κάτω των 16 ετών και 87 κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με παιδί που χρησιμοποιεί υπηρεσία μεταφοράς.

Συνολικά, έχουν ταυτοποιηθεί 360 παιδιά αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Περισσότερα από 200 ζουν στην Αυστραλία και τα υπόλοιπα στο εξωτερικό και είναι αγόρια μεταξύ 7 και 15 ετών.

Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2018, όταν ο ίδιος ήταν μόλις 19 ετών και δημιουργούσε διάφορους λογαριασμούς προσποιούμενος σε ορισμένες περιπτώσεις και το κορίτσι. Εξανάγκαζε τα θύματά του να του στέλνουν υλικό το οποίο αποθήκευε στις συσκευές του.

