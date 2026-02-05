Αυστραλία: Σοκ προκαλεί η περίπτωση ενός 27χρονου που κατηγορείται για 459 κακοποιήσεις

Συνολικά, έχουν ταυτοποιηθεί 360 παιδιά αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Περισσότερα από 200 ζουν στην Αυστραλία και τα υπόλοιπα στο εξωτερικό και είναι αγόρια μεταξύ 7 και 15 ετών.

Αυστραλία: Σοκ προκαλεί η περίπτωση ενός 27χρονου που κατηγορείται για 459 κακοποιήσεις
05 Φεβ. 2026 11:21
Pelop News

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές της Αυστραλίας και αφορούν σε έναν νεαρό στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες που αφορούν και σε κακοποίηση εκατοντάδων παιδιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κουίνσλαντ, ένας 27χρονος ο οποίος στοχοποιούσε παιδιά μέσα από social media και πλατφόρμες gaming κατηγορείται για κακοποίηση 459 θυμάτων στην Αυστραλία και άλλες 15 χώρες.

Ο νεαρός τελεί υπό κράτηση από τον περασμένο Φεβρουάριο κατηγορούμενος συνολικά για 596 αδικήματα, καθώς στις ηλεκτρικές συσκευές του βρέθηκαν από τις Αρχές πάνω από 23.000 βίντεο και φωτογραφίες με θύματά του.

Οι εις βάρος του κατηγορίες

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν 244 κατηγορίες για παραγωγή υλικού κακοποίησης παιδιών μέσω υπηρεσίας μεταφοράς, 163 κατηγορίες για χρήση υπηρεσίας μεταφοράς για την προσέλκυση ατόμων κάτω των 16 ετών και 87 κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με παιδί που χρησιμοποιεί υπηρεσία μεταφοράς.

Συνολικά, έχουν ταυτοποιηθεί 360 παιδιά αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Περισσότερα από 200 ζουν στην Αυστραλία και τα υπόλοιπα στο εξωτερικό και είναι αγόρια μεταξύ 7 και 15 ετών.

Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2018, όταν ο ίδιος ήταν μόλις 19 ετών και δημιουργούσε διάφορους λογαριασμούς προσποιούμενος σε ορισμένες περιπτώσεις και το κορίτσι. Εξανάγκαζε τα θύματά του να του στέλνουν υλικό το οποίο αποθήκευε στις συσκευές του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:10 Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου «Οριακές αντιστάσεις» στο Pixelbooks – Συζήτηση για τη μετανάστευση
13:03 Άρειος Πάγος: Δικαίωση για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο σύνολο
13:01 Σκιαδαρέσης – «Νέα Δυτική Ελλάδα»: «Ταφόπλακα» στον δρόμο Ολυμπία-Βυτίνα-Τρίπολη – Βολές σε κυβέρνηση και Περιφέρεια
13:00 Μαρίνα Πάτρας: Τι συμβαίνει με τις νέες προβλήτες; Έγιναν … υποβρύχιες» στην πρόσφατη κακοκαιρία
12:55 Τα ζευγάρια του final-4 Κυπέλλου που θα γίνει στην Πάτρα
12:50 Μήνυμα 112 στην Τριφυλία για την κακοκαιρία – Περιορίστε τις μετακινήσεις σας
12:49 Βρετανία: Συναγερμός από βρεφικά γάλατα, δεκάδες περιστατικά δηλητηριάσεων
12:46 Αιτωλοακαρνανία: Έσπασαν σπίτι και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ και λίρες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα
12:42 Ρωσία: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου
12:38 Το Καρναβάλι των Μικρών απέκτησε τα νέα τραγούδια του! Ακούστα τα όλα!
12:35 Πάτρα: Σε ζεστό κλίμα η κοπή πίτας Ένωσης Γονέων – Μήνυμα συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας
12:33 Ο ΝΟΠ φουλάρει για τη Βουλιαγμένη
12:27 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τη Χίο και τη μετανάστευση – Πιέσεις για παρουσία Κικίλια
12:27 Εφυγε πρώην προπονητής του Απόλλωνα Πατρών και της Εθνικής Ομάδας!
12:25 Αίγιο: Προβολή της βραβευμένης ταινίας «Τα Οχτώ Βουνά» από την Κινηματογραφική Λέσχη
12:21 Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι – Ζημιές στην είσοδο
12:18 Η αποκάλυψη της Αννας Μαρίας Παπαχαραλαμπου
12:13 «Ρενουάρ» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
12:10 Ύδρα: Η αρχόντισσα του Σαρωνικού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ