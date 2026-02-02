Αυστραλία: Τραγικός θάνατος τουρίστριας σε χιονοδρομικό κέντρο

Μία τουρίστρια από την Αυστραλία βρήκε τραγικό θάνατο σε χιονοδρομικό κέντρο της Ιαπωνίας, όταν το σακίδιο πλάτης της πιάστηκε στο λιφτ, παρασύροντάς την και αφήνοντάς τη μετέωρη πάνω από το χιόνι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του χιονοδρομικού κέντρου Τσουγκάικε στο Οτάρι, επιχειρώντας να κατέβει από το λιφτ, η ζώνη του σακιδίου της πιάστηκε στη θέση του αναβατήρα, ενώ ο ιμάντας ασφαλείας στο στήθος ήταν ακόμα καλά δεμένος, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί αιωρούμενη πάνω από το χιόνι.

Το λιφτ σταμάτησε από έναν υπάλληλο που πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης και η τουρίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με σοβαρά τραύματα.

Το θέρετρο Tsugaike Mountain και η Tsugaike Gondola Lift Co ζήτησαν από κοινού συγγνώμη και ανήγγειλαν τη διενέργεια έρευνας για το θανατηφόρο συμβάν.

