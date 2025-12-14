Αυστραλία: Τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς σε διάσημη παραλία του Σίδνεϊ

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ μετά από τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς από δύο ενόπλους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η τρομοκρατική επίθεση με τους πυροβολισμούς στην παραλία Μποντάι της Αυστραλίας έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Ισραηλινών. Δύο ένοπλοι κατεβηκαν από ένα βαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του κόσμου που ήταν στο σημείο.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald έγραψε ότι υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς στη διάσημη αυτή παραλία της Αυστραλίας, αν και δεν είναι ξεκάθαρο προς το παρόν αν υπάρχουν θύματα.

“Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο”, τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025



“Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας”, δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



