Αυτές είναι οι Business δισεκατομμυρίων δολαρίων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Bloomberg

Φαίνεται ότι Business δισεκατομμυρίων δολαρίων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ σχεδιάζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με σημερινό (20/9/2025) δημοσίευμα του Bloomberg.

Ron Garan: Ο αστροναύτης που κοίταξε τη Γη από το διάστημα και αποκαλύπτει την αλήθεια για την ανθρωπότητα

Το ραντεβού ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισφραγίσει τις συμφωνίες – μαμούθ για την προμήθεια από την Τουρκία 250 επιβατικών αεροσκαφών Boeing και νέων F-16, ενώ «τρέχει» η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg, οι αμερικανικοί κολοσσοί Boeing και Lockheed Martin, βρίσκονται κοντά στην εξασφάλιση μεγάλων παραγγελιών από την Άγκυρα, οι οποίες μπορεί να ανακοινωθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα και θα αφορούν έως και 250 επιβατικά αεροσκάφη και νέα μαχητικά F-16, με το ενδεχόμενο παράλληλης επίλυσης της πολύχρονης διαμάχης για τα F-35.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω των social media ότι θα φιλοξενήσει τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον στις 25 Σεπτεμβρίου, μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στο τραπέζι θα βρεθούν συμφωνίες στον τομέα της άμυνας αλλά και της ενέργειας, συνολικής αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους.

Η Άγκυρα σχεδιάζει την αγορά 40 F-35, 40 F-16 Viper, καθώς και πυρομαχικών, ενώ οι συζητήσεις για την τιμή των F-16 βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν κι εγώ έχουμε πάντα μία πολύ καλή σχέση»

«Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης μίας μεγάλης παραγγελίας Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να καταλήξουν θετικά», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «ο Πρόεδρος Ερντογάν κι εγώ έχουμε πάντα μία πολύ καλή σχέση».

Η Turkish Airlines βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Boeing για συμφωνία – μαμούθ, η οποία εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα επιβατικά αεροσκάφη 737 Max και περίπου 75 αεροπλάνα 787 Dreamliner.

Η τουρκική αεροπορική εταιρεία σκοπεύει σχεδόν να διπλασιάσει τον στόλο της την επόμενη δεκαετία και να καταστήσει την Κωνσταντινούπολη κόμβο διεθνούς αερομεταφοράς αντίστοιχο του Ντουμπάι. Το 2022, η Airbus είχε κλείσει συμφωνία για 230 αεροσκάφη με την Turkish Airlines.

Η Boeing έχει δει τις πωλήσεις της να ξεπερνούν φέτος αυτές της Airbus, ενισχυμένες και από την πολιτική Τραμπ για μείωση του αμερικανικού εμπορικού ελλείμματος. Οι μετοχές του αμερικανικού αεροπορικού κολοσσού έχουν σημειώσει άνοδο 22% το 2025, φτάνοντας τα 215,65 δολάρια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



