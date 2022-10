Αυτές οι ασκήσεις βοηθούν όσους υποφέρουν από ημικρανία

Έχεις ημικρανία και ασυναίσθητα αρχίζεις να κάνεις κάμψεις αυχένα και κεφαλής, νιώθοντας την ανακούφιση. Μια πρόσφατη διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, έδειξε μεταξύ άλλων πως στο 70% των ασθενών, ο περίγυρος τους δεν καταλαβαίνει πως η ημικρανία δεν είναι απλός πονοκέφαλος. Το 65% των ασθενών με ημικρανία δηλώνει πως «χάνει» τη ζωή του πονώντας ενώ το 55% έχει άγχος για την επόμενη κρίση.

Όσοι υποφέρουν από ημικρανίες, ενδεχομένως να βλέπουν τον εαυτό τους σε ένα από τα παραπάνω ευρήματα της έρευνας, ενώ σίγουρα ψάχνουν τρόπους για την αντιμετώπιση των κρίσεων και την ανακούφιση από τον πόνο που σου προκαλούν. Κι ένας τρόπος είναι η γυμναστική.

Κάνε γυμναστική

Παρά το γεγονός ότι η ίδια η γυμναστική μπορεί να προκαλέσει ημικρανίες ή και πονοκεφάλους σε μερικούς ανθρώπους, μια ρουτίνα συχνής άσκησης, στην πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπισή τους, αλλά και να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισής των συμπτωμάτων, όπως είχε δημοσιευθεί στο The Journal of Headache and Pain.

Ωστόσο, ποιες είναι οι καλύτερες ασκήσεις γυμναστικής για να καταπολεμήσεις τις ημικρανίες; Σύμφωνα με το CDC, το περπάτημα ή ένα χαλαρό τρέξιμο για 150 λεπτά, δύο ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα μπορούν να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση τους.

Το ίδιο ισχύει και με τις ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης όπως τα βάρη, μία φορά την εβδομάδα. Εξίσου βοηθητικό είναι και το stretching, η εκτέλεση δηλαδή ήπιων διατάσεων σε ολόκληρο το σώμα

Οι καλύτερες σχετικές ασκήσεις είναι η ποδηλασία, η κολύμβηση και το περπάτημα όσον αφορά στις αερόβιες, ενώ εξίσου σχεδόν βοηθητικός μπορεί να είναι ο διαλογισμός, οι βαθιές αναπνοές και η yoga.

Χρήσιμα tips

Υπάρχουν και κάποια χρήσιμα tips για να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα των ημικρανιών και των πονοκεφάλων, όπως το να διατηρείτε σωστή στάση σώματος, καθώς όταν αυτό δεν συμβαίνει, το κεφάλι σας μπορεί να επιβαρύνεται με έξτρα πίεση που οδηγεί στην εμφάνιση ημικρανίας.

Ωστόσο, όταν βιώνετε μια κρίση ημικρανίας, αποφύγετε εντελώς την άσκηση καθώς αυτή μπορεί να την επιβαρύνει. Ακόμη, όταν πρόκειται να γυμναστείτε φροντίστε να κάνετε σωστό ζέσταμα αλλά και αποθεραπεία.

Συμβουλές για να μειώσετε την πιθανότητα ημικρανίας πριν ή κατά τη διάρκεια της άσκησης

Πέρα από τις ασκήσεις, υπάρχουν και κάποιες άλλες χρήσιμες συμβουλές για να μειώσετε την πιθανότητα εμφάνισης ημικρανίας πριν ή κατά τη διάρκεια της άσκησης. Έχουμε και λέμε:

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες

Εάν γυμνάζεστε σε υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει έντονη η πιθανότητα να αφυδατωθείτε ή να πάθετε θερμική εξάντληση. Και οι δύο περιπτώσεις προκαλούν ημικρανίες. Γι’ αυτό να προτιμάτε να ασκήστε νωρίς το πρωί και να μείνετε στη σκιά.

Ενυδάτωση

Πίνετε άφθονο νερό για να αποφύγετε την αφυδάτωση. Εάν ασκείστε μέτρια ή έντονη και δεν ιδρώνετε, αυτό μπορεί να είναι σημάδι αφυδάτωσης. Εάν αισθάνεστε δίψα, το σώμα σας μπορεί να σας στέλνει ένα σημάδι ότι χρειάζεστε υγρά.

Να έχετε φάει

Δεν πρέπει να ξεκινάτε την άσκηση νηστικές. Θα πρέπει μία με δύο ώρες πριν να έχετε φάει ένα καλό γεύμα.

Ζέσταμα

Τέλος και ιδιαίτερα σημαντικό, πριν από το πρόγραμμα γυμναστικής θα πρέπει πάντα να κάνετε προθέρμανση. Μπορείτε να ξεκινήσετε κάνοντας ένα τέντωμα, χαλαρό περπάτημα και γενικότερα να μη μπαίνετε με ένταση στη γυμναστική.

Πηγή: healthstories.gr