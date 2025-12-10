Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις

Πλέον έχουμε μπει για τα καλά στη χειμερινή περίοδο και αφού αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες χαμηλές θερμοκρασίες, μία είναι η σκέψη που περνά από το μυαλό όσων αγαπούν το καλό φαγητό: Μια ζεστή, θρεπτική σούπα, ικανή να κρατήσει ψηλά τη θερμοκρασία του σώματος, να προσφέρει πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία, αλλά και μια ζεστή διατροφική «αγκαλιά» τις πιο ψυχρές ημέρες.

Πέρα, όμως, από την αίσθηση ζεστασιάς που προσφέρει, αυτό το συχνά υποτιμημένο πιάτο έχει και σημαντικά οφέλη για την υγεία. Μια μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι οι σούπες κοτόπουλου βοήθησαν τους ανθρώπους που ανάρρωναν από COVID-19 να αισθανθούν καλύτερα πιο άμεσα. Οι συμμετέχοντες ανάρρωσαν έως και 2,5 ημέρες νωρίτερα, παρουσιάζοντας ηπιότερη συμφόρηση, πονόλαιμο και κόπωση. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε συστατικά τους όπως το σκόρδο, το κρεμμύδι και το τζίντζερ, υλικά πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φυσικά αντιβακτηριακά συστατικά. Πολλές σούπες είναι επίσης πλούσιες σε βιταμίνες Α και C, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ η θερμότητα από μόνη της μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των εκκρίσεων και την ανακούφιση του πονόλαιμου.

«Ένα χορταστικό πιάτο σούπας μπορεί να είναι το μυστικό για να αποφύγετε το κρυολόγημα και τη γρίπη», υπογραμμίζει ο ειδικός στη Daily Mail. «Είναι από τη φύση της μια πολύ υγιεινή τροφή, ικανή να ενισχύσει αποτελεσματικά το ανοσοποιητικό σύστημα». Όπως εξηγεί ο ειδικός, οι σούπες είναι εύπεπτες και πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά που το σώμα απορροφά αποτελεσματικά.

Έτσι, πριν καταφύγετε σε σκευάσματα του εμπορίου για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα αυτό το χειμώνα, ο διατροφολόγος Robbie Puddick προτείνει να αναζητήσετε τον ιδανικό σύμμαχο… στην κουζίνα σας. Ένα πιο νόστιμο, αλλά και πιο αποτελεσματικό φάρμακο μπορεί να σιγοβράζει στην κατσαρόλα σας.

Ο δρ. Puddick μοιράζεται τρεις θρεπτικές συνταγές, ιδανικές για να ικανοποιήσουν την όρεξή σας αυτό το χειμώνα, αλλά και να κρατήσουν δυνατό το ανοσοποιητικό σας σύστημα:

1. Σούπα γκούλας

Με ιστορία που χρονολογείται από τον 9ο αιώνα, αυτό το παραδοσιακό ουγγρικό πιάτο είναι αρωματικό και γεμάτο συστατικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Ένα από τα βασικά ωφέλιμα συστατικά της είναι το σκόρδο, το οποίο «περιέχει αλικίνη, που έχει αποδειχθεί σε κλινικές δοκιμές ότι διεγείρει τη δραστηριότητα των ανοσοκυττάρων», λέει ο δρ. Puddick. Ο ίδιος προτείνει να προσθέσετε ελληνικό γιαούρτι, που παρέχει προβιοτικά («καλά» βακτήρια) που υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και του ανοσοποιητικού συστήματος. «Υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης προβιοτικών και της καλύτερης άμυνας του οργανισμού», λέει.

2. Ντοματόσουπα

Λίγα φαγητά είναι πιο ανακουφιστικά από την τοματόσουπα. Ο δρ. Puddick προειδοποιεί, ωστόσο, να αποφύγετε τις έτοιμες τοματόσουπες, καθώς περιέχουν συνήθως σημαντικές ποσότητες σακχάρων. Δημιουργήστε τα δικά σας πιάτα με φρέσκα υλικά. Οι ντομάτες είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, η οποία ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Ο ειδικός επισημαίνει ότι είναι καλύτερο να λαμβάνετε τις απαραίτητες ποσότητες βιταμινών από τα τρόφιμα, αντί των συμπληρωμάτων. «Τα ολόκληρα τρόφιμα παρέχουν τη σωστή ισορροπία βιταμίνης C και ψευδαργύρου», εξηγεί και προτείνει να προσθέσετε φασόλια για επιπλέον πρωτεΐνη – έτσι θα δημιουργήσετε ένα χορταστικό και θρεπτικά ισορροπημένο πιάτο.

3. Σούπα με ψητό κουνουπίδι και μάραθο

Αυτή η κρεμώδης σούπα συνδυάζει δύο υπερτροφές: Το κουνουπίδι και τον μάραθο. Και τα δύο είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και φυτικές ίνες που υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και του ανοσοποιητικού συστήματος. «Πολλά βότανα και μπαχαρικά έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες», σημειώνει ο δρ. Puddick. «Η φλεγμονή, σε σωστές ποσότητες, είναι μέρος της θεραπείας – είναι ο τρόπος με τον οποίο το ανοσοποιητικό καταπολεμά τους παθογόνους μικροοργανισμούς».

Προσθέστε καρύδια για να δημιουργήσετε μια πιο τραγανή υφή και να διασφαλίσετε μια δόση ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα οποία είναι εξαιρετικά για την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση καρυδιών μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη και να μειώσει την «κακή» χοληστερόλη.

Πριν καταφύγετε στις έτοιμες λύσεις, ο δρ. Puddick προειδοποιεί: «Οι έτοιμες σούπες συχνά περιέχουν πολλά σάκχαρα. Αντίθετα, οι σπιτικές δημιουργίες ξέρετε ακριβώς τι περιέχουν».

Το συμπέρασμα

Είτε πρόκειται για μια χορταστική γκούλας, μια βελούδινη ντοματόσουπα ή ένα αρωματικό πιάτο με κουνουπίδι και μάραθο, οι σπιτικές σούπες είναι ένας απλός και οικονομικός τρόπος να θρέψετε το σώμα σας τους κρύους μήνες του χρόνου. Γεμάτες βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και ανακουφιστική ζεστασιά, μπορεί να είναι η πιο νόστιμη άμυνα σας ενάντια στα μικρόβια και τις λοιμώξεις του χειμώνα.

