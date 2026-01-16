Αυτοί είναι οι 31 εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων που θα συναντήσουν τον Μητσοτάκη

Γνωστοποιήθηκαν από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων τα ονόματα των 31 εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Ανεστίδης «κόπηκε» από τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη και από τα μπλόκα

Αναλυτικά η επίσημη λίστα των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων που θα μεταβούν στο Μαξίμου τη Δευτέρα έχει ως εξής:

• Άγγελακουδης Ηλίας

• Γρουζίδης Γρηγόρης

• Βεσμέλης Απόστολης

• Τούρτουρας Γιάννης

• Σέφης Κώστας

• Φρονιμόπουλος Ιορδάνης

• Μήκες Δημήτρης

• Χαλκίδης Τάσος

• Ουζουνίδης Λάζαρος

• Μπέτσας Βαγγέλης

• Καρναβίας Γιάννης (Αιτωλοακαρνανίας)

• Λιλίκακης Κώστας

• Ζαρκαδούλας Κώστας

• Παπαδάκης Κώστας

• Παραμπάτης Δημήτρης

• Τσίβικας Μπάμπης

• Δουρούμης Κώστας

• Σπυρόπουλος Παύλος

• Μόσχος Θωμάς

• Κούτης Ιωάννης

• Τσέρνιος Χρήστος

• Γκιοργκίνης Τάσος

• Σεσκλιώτης Χάρης

• Λεονταράκης Κώστας

• Περράκης Παναγιώτης

• Τζέλλας Κώστας

• Τσιούτρας Γιάννης

• Γιαννακός Σωτήρης

• Αλειφτήρας Σωκράτης

• Ιωαννίδης Ιορδάνης

• Μαρούδας Ρίζος

Η αντιπροσωπεία αποτελείται από αγρότες και κτηνοτρόφους από μπλόκα σε όλη τη χώρα και θα καταθέσει το κοινό πλαίσιο αιτημάτων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το σύνολο των κινητοποιήσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



