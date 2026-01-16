Αυτοί είναι οι 31 εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων που θα συναντήσουν τον Μητσοτάκη

Η επίσημη λίστα των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής, από την Αιτωλοακαρνανία ο Γιάννης Καρναβίας

16 Ιαν. 2026 20:51
Γνωστοποιήθηκαν από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων τα ονόματα των 31 εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναλυτικά η επίσημη λίστα των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων που θα μεταβούν στο Μαξίμου τη Δευτέρα έχει ως εξής:

• Άγγελακουδης Ηλίας
• Γρουζίδης Γρηγόρης
• Βεσμέλης Απόστολης
• Τούρτουρας Γιάννης
• Σέφης Κώστας
• Φρονιμόπουλος Ιορδάνης
• Μήκες Δημήτρης
• Χαλκίδης Τάσος
• Ουζουνίδης Λάζαρος
• Μπέτσας Βαγγέλης
• Καρναβίας Γιάννης (Αιτωλοακαρνανίας) 
• Λιλίκακης Κώστας
• Ζαρκαδούλας Κώστας
• Παπαδάκης Κώστας
• Παραμπάτης Δημήτρης
• Τσίβικας Μπάμπης
• Δουρούμης Κώστας
• Σπυρόπουλος Παύλος
• Μόσχος Θωμάς
• Κούτης Ιωάννης
• Τσέρνιος Χρήστος
• Γκιοργκίνης Τάσος
• Σεσκλιώτης Χάρης
• Λεονταράκης Κώστας
• Περράκης Παναγιώτης
• Τζέλλας Κώστας
• Τσιούτρας Γιάννης
• Γιαννακός Σωτήρης
• Αλειφτήρας Σωκράτης
• Ιωαννίδης Ιορδάνης
• Μαρούδας Ρίζος

Η αντιπροσωπεία αποτελείται από αγρότες και κτηνοτρόφους από μπλόκα σε όλη τη χώρα και θα καταθέσει το κοινό πλαίσιο αιτημάτων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το σύνολο των κινητοποιήσεων.

 

 

 

 

