Αυτοκίνητο… κατέβηκε σκάλες και πάρκαρε σε πολυκατάστημα της Κηφισίας για ραντεβού ευεξίας ΒΙΝΤΕΟ

Ένα πρωτοφανές σκηνικό εκτυλίχθηκε σε πολυκατάστημα στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Μαρούσι, όταν ηλικιωμένη οδηγός κατέβασε το αυτοκίνητό της από τις σκάλες του εμπορικού κέντρου και το στάθμευσε κυριολεκτικά στην πλατεία του ισογείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μοναδικός στόχος της οδηγού ήταν να προλάβει προγραμματισμένο ραντεβού σε κέντρο ευεξίας που λειτουργεί εντός του πολυκαταστήματος. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, ήταν ένα ασυνήθιστο και άκρως επικίνδυνο περιστατικό, που άφησε άφωνους τόσο τους πεζούς όσο και τους διερχόμενους οδηγούς.

Η απομάκρυνση του οχήματος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Λόγω της μορφολογίας του χώρου, δεν ήταν δυνατή η συμβατική μετακίνησή του, με αποτέλεσμα να επιστρατευτεί γερανός, ο οποίος με τη χρήση ιμάντων κατάφερε να ανυψώσει και να απομακρύνει το αυτοκίνητο με ασφάλεια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα πλάνα από το περιστατικό διαδόθηκαν ταχύτατα στο διαδίκτυο και έγιναν viral, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων. Πολλοί χρήστες αντιμετώπισαν το γεγονός με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι θα ήθελαν να δουν και τον τρόπο με τον οποίο το όχημα κατέβηκε τις σκάλες για να φτάσει στο ισόγειο.

Το περιστατικό, πάντως, δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία, καθώς παρόμοιο συμβάν είχε καταγραφεί πρόσφατα και στην Κηφισιά, επιβεβαιώνοντας ότι τα όρια της… ευρηματικότητας στην οδήγηση συνεχίζουν να δοκιμάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν το συμβάν απασχόλησε τις αρμόδιες αρχές, υπενθυμίζεται ότι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές για την παράνομη στάθμευση, με τα πρόστιμα να μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 2.000 ευρώ.

