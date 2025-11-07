Αυτόματη απόδοση Προσωπικού Αριθμού σε όλους τους πολίτες: Πάνω από 5 εκατομμύρια έχουν ήδη λάβει ΠΑ

Μια από τις σημαντικότερες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις τίθεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή: ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) αποδίδεται αυτόματα σε όλους τους πολίτες που δεν τον είχαν εκδώσει έως τις 5 Νοεμβρίου 2025, χωρίς να χρειάζεται καμία αίτηση ή ενέργεια από την πλευρά τους. Στόχος του μέτρου είναι η καθιέρωση ενός ενιαίου αριθμού ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο και η συνολική βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήδη 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν λάβει τον ΠΑ αυτόματα. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) και έχουν δηλώσει συγκατάθεση για επικοινωνία, ενημερώνονται μέσω της Θυρίδας Πολίτη, του Gov.gr Wallet και με email. Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρουν τον αριθμό τους στην πλατφόρμα pa.gov.gr, στα ΚΕΠ ή στις Προξενικές Αρχές.

Τα έως τώρα στοιχεία

Από τις 3 Ιουνίου έως τις 5 Νοεμβρίου είχαν εκδοθεί 2.651.632 Προσωπικοί Αριθμοί, με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ. Από αυτούς, 226.000 εκδόθηκαν μέσω ΚΕΠ και 844 μέσω Προξενικών Αρχών, ενώ ήδη 601.000 νέες αστυνομικές ταυτότητες περιλαμβάνουν τον ΠΑ.

Κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων εντοπίστηκαν 839.115 ασυμφωνίες μεταξύ μητρώων του Δημοσίου, 132.647 περιπτώσεις πολυεγγραφών και 11.426 μη έγκυρες τιμές, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία διόρθωσης. Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., ενεργοποιήθηκε μηχανισμός αυτόματης απενεργοποίησης παλαιών δελτίων ταυτότητας για 27.171 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο ρόλος του Προσωπικού Αριθμού

Ο ΠΑ λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για κάθε πολίτη, αντικαθιστώντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.λπ.) στις συναλλαγές με το Δημόσιο. Η χρήση του είναι προαιρετική και δεν επιτρέπει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή ψηφιακές υπηρεσίες. Χορηγείται μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο και δεν αλλάζει.

Η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού αποτελεί κομβική μεταρρύθμιση για τη Δημόσια Διοίκηση, θέτοντας τα θεμέλια για ένα πιο λειτουργικό, ενιαίο και φιλικό προς τον πολίτη σύστημα εξυπηρέτησης.

