Αυτός είναι ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας που δολοφόνησαν στην Κύπρο

Μαφιόζικη δολοφονία με θύμα τον Κύπριο επιχειρηματία, Σταύρο Δημοσθένους, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας, σημειώθηκε σήμερα (17/10/2025) το πρωί της στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο της Κύπρου ο Δημοσθένους δέχθηκε δολοφονική επίθεση περίπου στις 9 το πρωί ενώ ήταν στην περιφερειακή Λεμεσού με το αυτοκίνητό του.

Κατά την ίδια πηγή ο επιχειρηματίας πυροβολήθηκε από άτομο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα.

Αμέσως μετά το περιστατικό, εντοπίστηκε καμένο όχημα που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, ενώ έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Υπάρχει έντονη υπόνοια ότι πρόκειται για επαγγελματίες εκτελεστές που εκτέλεσαν συμβόλαιο θανάτου.

Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά αν η δολοφονία συνδέεται με στοιχηματικές δραστηριότητες σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, καθώς η ομάδα που διατηρούσε ο επιχειρηματίας είχε βρεθεί υπό έρευνα της UEFA για υποψίες στημένων αγώνων.

