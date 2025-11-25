Αυτός ο σεισμός ταρακούνησε και ανησύχησε τα Χανιά

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα Χανιά σήμερα (25.11.2025). Το επίκεντρο εντοπίζεται ανοιχτά της Παλαιοχώρας.

Ειδικότερα, ο σεισμός των 3,8 Ρίχτερ προέρχεται από τον θαλάσσιο εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 37 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας στα Χανιά.



Στα 56,4 χιλιόμετρα εντοπίζεται το εστιακό βάθος.

