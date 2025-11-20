Αυξάνονται οι δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη – Ποια η εικόνα της Ελλάδας

Πρόσφατα στοιχεία της Eurostat καταγράφουν τη διαμόρφωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2023, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς οργανώνονται και χρηματοδοτούνται τα εθνικά συστήματα υγείας. Τα δεδομένα αφορούν τις τρέχουσες δαπάνες υγείας, έναν βασικό δείκτη για την αξιολόγηση της πρόσβασης, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών σε κάθε χώρα. Καθώς πρόκειται για τα πρώτα πλήρη στοιχεία που αποτυπώνουν την περίοδο μετά την πανδημία COVID-19, οι συγκρίσεις με τα έτη 2020 και 2021 απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, σημειώνεται στην έκθεση.

Συνολικά, η Ε.Ε. δαπάνησε 1,72 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2023, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Στην κορυφή των δαπανών βρίσκεται η Γερμανία, με 492 δισ. ευρώ, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (325 δισ.), την Ιταλία (179 δισ.) και την Ισπανία (138 δισ. ευρώ).

Σε όρους ποσοστού επί του ΑΕΠ, η Γερμανία διατήρησε την πρώτη θέση: οι τρέχουσες δαπάνες υγείας αντιστοιχούσαν στο 11,7% του ΑΕΠ της. Ακολουθούν η Γαλλία (11,5%), η Αυστρία και η Σουηδία (αμφότερες στο 11,2%). Στον αντίποδα, 4 κράτη-μέλη εμφάνισαν λόγο δαπανών υγείας προς ΑΕΠ κάτω του 7%: Λουξεμβούργο και Ρουμανία (5,7%), Ουγγαρία (6,4%) και Ιρλανδία (6,6%).

Η Ελλάδα τοποθετείται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (10%), με τη σχετική δαπάνη να προσεγγίζει το 9% του ΑΕΠ.

Δαπάνες υγείας ανά κάτοικο

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει σημαντική αύξηση των δαπανών υγείας στην Ε.Ε. την τελευταία δεκαετία: η μέση δαπάνη ανά κάτοικο αυξήθηκε από 2.668 ευρώ το 2014 σε 3.835 ευρώ το 2023 (+43,7%). Η ανοδική τάση ήταν καθολική, δηλαδή καταγράφηκε σε όλα τα κράτη-μέλη.

Μεταξύ 2014 και 2023, η Ρουμανία σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο, με τις μέσες δαπάνες ανά κάτοικο να αυξάνονται κατά 155,6%. Σημαντικές αυξήσεις -που ξεπέρασαν το 100% -καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+148,9%), τη Λιθουανία (+143,8%), τη Λετονία (+135,8%), την Πολωνία (+116,6%), την Τσεχία (+116,2%), την Εσθονία (+114,6%) και την Κροατία (+108,9%). Η μικρότερη αύξηση παρατηρήθηκε στη Σουηδία, με μόλις +15,2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε απόλυτους αριθμούς, το Λουξεμβούργο καταγράφει την υψηλότερη δαπάνη ανά κάτοικο στην Ε.Ε. (6.888 ευρώ), παρότι έχει από τους χαμηλότερους δείκτες δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το παράδοξο εξηγείται από το γεγονός ότι σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας αποτελείται από διασυνοριακούς εργαζομένους: η εργασία τους αυξάνει το ΑΕΠ του Λουξεμβούργου, αλλά οι δαπάνες για την υγειονομική τους περίθαλψη δεν καταγράφονται στους εθνικούς λογαριασμούς υγείας, καθώς είναι κάτοικοι άλλων χωρών.

Όταν οι δαπάνες εκφράζονται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), δηλαδή με προσαρμογή για τις διαφορές στο κόστος ζωής, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών περιορίζονται σημαντικά. Σε αυτή τη μέτρηση, η Γερμανία (5.413 PPS/κάτοικο), η Αυστρία (4.900 PPS) και η Ολλανδία (4.848 PPS) βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, ενώ η Ρουμανία παραμένει στο χαμηλότερο επίπεδο (1.776 PPS). Έτσι, ο λόγος μεταξύ των υψηλότερων και χαμηλότερων δαπανών μειώνεται από 7,1:1 σε 3:1.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



