Αγαπηδάκη: «Για πρώτη φορά δεν περιμένουμε τον πολίτη να αρρωστήσει» – Το βάρος στην πρόληψη και οι 5,9 εκατ. εξετάσεις

Στη στρατηγική μετατόπιση του συστήματος Υγείας από τη θεραπεία στην έγκαιρη πρόληψη στάθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε συνέντευξή της στην Athens Voice. Όπως υποστήριξε, η μαζική συμμετοχή των πολιτών στα δωρεάν προγράμματα πρόληψης δείχνει ότι όταν η πρόληψη γίνεται εύκολη, στοχευμένη και δωρεάν, μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά η εικόνα της δημόσιας υγείας.

07 Απρ. 2026 13:57
Pelop News

Τη μεγάλη στροφή που επιχειρεί το σύστημα Υγείας προς την πρόληψη περιέγραψε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά η κρατική πολιτική δεν περιμένει τον πολίτη να νοσήσει για να παρέμβει, αλλά επιχειρεί να φτάσει νωρίτερα σε εκείνον, πριν εκδηλωθεί το πρόβλημα. Στη συνέντευξή της στην Athens Voice ανέφερε ότι μετά την πανδημία είχε καταστεί σαφές πως η πρόληψη αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα κενά του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, γι’ αυτό και τέθηκε ως βασική κυβερνητική προτεραιότητα η οργανωμένη ανάπτυξή της.

Η ίδια σημείωσε ότι τα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή της στρατηγικής είναι ιδιαίτερα ισχυρά: όταν η πρόληψη είναι δωρεάν, εύκολη και στοχευμένη, οι πολίτες ανταποκρίνονται. Όπως ανέφερε, σε περίπου 6 εκατομμύρια μοναδικούς δικαιούχους του εθνικού προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», περισσότεροι από 5,9 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί σε εξετάσεις που αφορούν τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά και την πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο αποτύπωμα αυτών των προγραμμάτων στην πράξη, λέγοντας ότι περισσότεροι από 200.000 πολίτες έχουν ήδη εντοπίσει έγκαιρα κάποιο πρόβλημα υγείας μέσω των προληπτικών εξετάσεων και έχουν λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Κατά την ίδια, αυτό δεν αποτελεί μόνο μια ποσοτική επιτυχία, αλλά και ένδειξη ότι το ΕΣΥ αρχίζει σταδιακά να μετασχηματίζεται από ένα σύστημα που κυρίως διαχειρίζεται την ασθένεια, σε ένα σύστημα που επενδύει στην πρόληψη και στην προστασία της υγείας.

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στις Κινητές Ομάδες Υγείας, τις οποίες παρουσίασε ως ένα εργαλείο για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια παρέμβαση που στοχεύει ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και γενικότερα σε ανθρώπους που ζουν μόνοι ή αδυνατούν να μετακινηθούν, ώστε να μην μένουν εκτός συστήματος λόγω γεωγραφικών, κοινωνικών ή πρακτικών περιορισμών.

Συνολικά, η εικόνα που επιχείρησε να μεταφέρει είναι ότι η πρόληψη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως συμπληρωματική πολιτική, αλλά ως κεντρικός άξονας του δημόσιου συστήματος Υγείας, με ειδικό βάρος και σε πεδία όπως η παιδική και ενήλικη παχυσαρκία, που, όπως σημείωσε, αποτελούν κρίσιμο πρόβλημα δημόσιας υγείας στη χώρα.

