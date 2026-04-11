Άγιο Φως: Ολοκληρώθηκε η αφή στα Ιεροσόλυμα – Το απόγευμα στην Αθήνα

Το Άγιο Φως εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, με την ελληνική αποστολή να ετοιμάζεται για τη μεταφορά του στην Αθήνα.

11 Απρ. 2026 14:48
Pelop News

Η αφή του Αγίου Φωτός ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στα Ιεροσόλυμα, με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο να απευθύνει το «Δεύτε λάβετε φως» στους πιστούς που βρέθηκαν στον Ναό της Αναστάσεως για μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Ορθοδοξίας.

Λίγο μετά τις 14:00, ο Πατριάρχης εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο κρατώντας τις 33 λαμπάδες, όπως ορίζει το τελετουργικό, μία για κάθε έτος της επίγειας ζωής του Χριστού. Το συγκεντρωμένο πλήθος έσπευσε να λάβει το ανέσπερο φως, ενώ οι καμπάνες μετέδωσαν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης.

Η φετινή τελετή πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με την είσοδο να επιτρέπεται σε 2.750 άτομα και μόνο με ειδικό βραχιολάκι, καθώς οι ισραηλινές αρχές περιόρισαν σημαντικά την πρόσβαση στον ναό.

Το αυστηρό τελετουργικό

Σύμφωνα με την παράδοση, πριν από την τελετή ο Πατριάρχης αποδύεται την αρχιερατική στολή και παραμένει μόνο με το λευκό στιχάριο. Έπειτα εισέρχεται στο Ιερό Κουβούκλιο με σβηστούς πυρσούς, σε έναν χώρο όπου όλα τα φώτα είναι σβηστά, και μετά την ολοκλήρωση της τελετής εξέρχεται με το Άγιο Φως, μεταλαμπαδεύοντάς το στους παρισταμένους.

Πώς θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται η ελληνική αποστολή με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο, η οποία παραλαμβάνει το Άγιο Φως και το συνοδεύει στην Αθήνα. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η άφιξη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται περίπου στις 18:30 με 19:00, ενώ στη συνέχεια το Άγιο Φως θα διανεμηθεί στην ελληνική επικράτεια με ειδικές και προγραμματισμένες πτήσεις.

Το σχέδιο διανομής σε όλη τη χώρα

Για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός έχουν προγραμματιστεί ειδικές πτήσεις των AEGEAN και Olympic Air προς 11 προορισμούς στην Ελλάδα το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Ζάκυνθος, η Μύκονος, η Λήμνος, η Σάμος, η Κως, η Χίος, η Καβάλα, ο Βόλος και η Κεφαλονιά, ώστε το Άγιο Φως να φτάσει εγκαίρως σε κάθε γωνιά της χώρας για την τελετή της Ανάστασης.

14:48 Άγιο Φως: Ολοκληρώθηκε η αφή στα Ιεροσόλυμα – Το απόγευμα στην Αθήνα
