Άγιο Φως: Πώς θα φτάσει από τα Ιεροσόλυμα σε όλη την Ελλάδα, τι θα γίνει με την Κύπρο

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς το Μεγάλο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί κανονικά η Τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα, παρά το βαρύ κλίμα ασφαλείας που επικρατεί στην περιοχή. Το ισραηλινό κράτος έχει προαναγγείλει αυστηρό επιχειρησιακό σχεδιασμό για τις πασχαλινές τελετές στην Ιερουσαλήμ, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και ενισχυμένη αστυνομική παρουσία γύρω από τον Ναό της Αναστάσεως και την Παλιά Πόλη.

Η ελληνική πλευρά, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει ότι και φέτος θα είναι παρούσα στην τελετή, ώστε το Άγιο Φως να μεταφερθεί κανονικά στη χώρα. Μετά την άφιξη της αποστολής στο Τελ Αβίβ και τη μετάβασή της οδικώς στην Ιερουσαλήμ, το Άγιο Φως θα παραδοθεί στην ελληνική αντιπροσωπεία και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αθήνα με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το επίσημο πλάνο που έχει ανακοινωθεί, το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να ακολουθήσει αμέσως η διανομή του στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ

Η τελετή στα Ιεροσόλυμα θα γίνει φέτος υπό περιορισμούς, με τις ισραηλινές αρχές να επιμένουν ότι τα μέτρα κρίνονται αναγκαία για την ασφάλεια των πιστών και των αποστολών. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Ισραήλ ανέφερε ότι οι πασχαλινές τελετές, συμπεριλαμβανομένης της Τελετής του Αγίου Φωτός, θα πραγματοποιηθούν σε «συμβολική και περιορισμένη μορφή», με αυξημένη επιτήρηση και ελεγχόμενη πρόσβαση στα σημεία λατρείας.

Αυτό δίνει από μόνο του το μέτρο της συγκυρίας μέσα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η τελετή. Παρότι η διαδικασία δεν ακυρώνεται, είναι σαφές ότι φέτος δεν διεξάγεται υπό συνθήκες κανονικότητας, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης επιφυλακής. Το ενδιαφέρον, πάντως, για την έλευση του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα παραμένει έντονο, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο φορτισμένες συμβολικά στιγμές του Μεγάλου Σαββάτου.

Από την Αθήνα σε 11 προορισμούς σε όλη τη χώρα

Μετά την άφιξή του στην Αθήνα, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί με αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air σε 11 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν τόσο προγραμματισμένες όσο και έκτακτες ειδικές πτήσεις αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί περιλαμβάνει τα εξής δρομολόγια:

Αθήνα – Ζάκυνθος: ΟΑ 052, 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: A3 126, 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα: A3 166, 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος: ΟΑ 3000, 19:30 – 20:15

Αθήνα – Λήμνος: A3 266, 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος: ΟΑ 3004, 19:30 – 20:30

Σάμος – Κως: ΟΑ 3004, 20:50 – 21:30

Αθήνα – Χίος: A3 278, 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα: A3 154, 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος: ΟΑ 3002, 19:30 – 20:40

Βόλος – Κεφαλονιά: ΟΑ 3002, 21:00 – 21:50.

Η διανομή αυτή έχει στόχο το Άγιο Φως να φτάσει έγκαιρα σε μεγάλες πόλεις και νησιωτικούς προορισμούς, ώστε στη συνέχεια να μεταφερθεί και στις υπόλοιπες περιοχές για την τελετή της Ανάστασης.

Ειδική πτήση και για την Κύπρο

Ξεχωριστός σχεδιασμός υπάρχει και για την Κύπρο. Η AEGEAN ανακοίνωσε ότι το Άγιο Φως θα ταξιδέψει από τα Ιεροσόλυμα στη Λάρνακα με έκτακτη ειδική πτήση το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Η άφιξή του στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» αναμένεται στις 17:00, συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, οι οποίοι θα αναλάβουν την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες του νησιού.

Πέρα από το επιχειρησιακό σκέλος, η άφιξη του Αγίου Φωτός διατηρεί κάθε χρόνο έντονο θρησκευτικό και συμβολικό φορτίο. Φέτος, μάλιστα, αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο διεθνούς ανασφάλειας και αυστηρών περιορισμών στα Ιεροσόλυμα. Η τελετή δεν είναι απλώς μια ακόμη πασχαλινή διαδικασία· είναι μια στιγμή που για πολλούς πιστούς συνδέεται άμεσα με την κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας και το μήνυμα της Ανάστασης.

