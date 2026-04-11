Άγιο Φως: Στις 13:00 η τελετή στα Ιεροσόλυμα, δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πότε φτάνει στην Ελλάδα

Στο Ισραήλ βρίσκεται ήδη από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η ελληνική αποστολή που θα παραλάβει το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα, σε μια χρονιά όπου η τελετή πραγματοποιείται υπό αυξημένη επιτήρηση και αυστηρούς περιορισμούς πρόσβασης. Η ελληνική αντιπροσωπεία μετέβη αεροπορικώς στο Τελ Αβίβ και από εκεί οδικώς στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αφής στον Ναό της Αναστάσεως. Σύμφωνα με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η ακολουθία του Αγίου Φωτός τελείται σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.

Το σκηνικό στους Αγίους Τόπους παραμένει εξαιρετικά αυστηρό. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί το προηγούμενο διάστημα, οι ισραηλινές αρχές έχουν επαναφέρει την πρόσβαση στους ιερούς χώρους, αλλά με ελέγχους, σημεία διέλευσης και αυξημένη παρουσία ασφαλείας για την τελετή του Αγίου Φωτός. Το Associated Press μετέδωσε ότι οι περιορισμοί στα ιερά σημεία της Ιερουσαλήμ είχαν χαλαρώσει μετά την εύθραυστη εκεχειρία, επιτρέποντας ξανά την προσέλευση πιστών για τις ορθόδοξες πασχαλινές τελετές.

Η ελληνική πλευρά συμμετέχει φέτος με περιορισμένη αποστολή για λόγους ασφαλείας, ενώ μετά την τελετή το Άγιο Φως θα παραδοθεί στην ελληνική αντιπροσωπεία και θα ακολουθήσει η επιστροφή του στην Ελλάδα με κυβερνητική μέριμνα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει ήδη ανακοινωθεί, το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στο αεροδρόμιο της Αθήνας και από εκεί να ξεκινήσει η διανομή του προς την υπόλοιπη χώρα με ειδικές και προγραμματισμένες πτήσεις.

Η AEGEAN και η Olympic Air έχουν ανακοινώσει ότι θα μεταφέρουν το Άγιο Φως από την Αθήνα σε 11 προορισμούς στην Ελλάδα το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Ανάμεσα στα δρομολόγια που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνονται πτήσεις για Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ζάκυνθο, Μύκονο, Λήμνο, Σάμο, Χίο, Καβάλα, Βόλο, Κω και Κεφαλονιά.

Ξεχωριστή μέριμνα υπάρχει και για την Κύπρο. Η AEGEAN έχει γνωστοποιήσει ότι το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και στη Λάρνακα με ειδική πτήση, η οποία αναμένεται να φτάσει στις 17:00 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, ώστε να ακολουθήσει η διανομή του στις εκκλησίες του νησιού.

Έτσι, το βάρος της ημέρας πέφτει πλέον σε δύο επίπεδα: στην ίδια την τελετή στα Ιεροσόλυμα, που γίνεται υπό δρακόντειες συνθήκες ασφαλείας, και στην έγκαιρη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, ώστε να φτάσει στους ναούς της χώρας πριν από την Αναστάσιμη Ακολουθία. Το τελικό στοίχημα είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα χωρίς προβλήματα, σε μια χρονιά που η τελετή γίνεται ξανά με έντονο διεθνές και επιχειρησιακό φορτίο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



