Άγιο Φως υπό σκιά πολέμου: Στο τραπέζι περιορισμένη αποστολή και όλα ανοιχτά μέχρι την 1η Απριλίου

Η φετινή αποστολή για την παραλαβή του Αγίου Φωτός δεν σχεδιάζεται υπό κανονικές συνθήκες. Η κλιμάκωση στην περιοχή και η γενικευμένη αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια στην Ιερουσαλήμ έχουν μετατρέψει μια διαδικασία που άλλες χρονιές προχωρούσε με σχετικά σταθερό πρωτόκολλο, σε μια επιχείρηση με ανοιχτά σενάρια και συνεχή αξιολόγηση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συντονισμό με τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές, ενώ το ζήτημα παρακολουθείται στενά και σε εκκλησιαστικό επίπεδο.

Το βασικό στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα είναι οι περιορισμοί που ισχύουν αυτή τη στιγμή στην Ιερουσαλήμ και ειδικά στην Παλιά Πόλη. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα, οι ισραηλινές αρχές έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς πρόσβασης, ενώ οι συναθροίσεις στην Ιερουσαλήμ παραμένουν περιορισμένες στα 50 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει προσβάσιμο καταφύγιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα, το ίδιο πλαίσιο ασφαλείας έχει ήδη επηρεάσει και τη λειτουργία του Ναού της Αναστάσεως, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνών αντιδράσεων μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών.

Αυτός είναι και ο λόγος που η 1η Απριλίου αποκτά καθοριστικό χαρακτήρα. Με τα σημερινά δεδομένα, αύριο αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το εύρος της ελληνικής παρουσίας και για το επιχειρησιακό μοντέλο με το οποίο θα κινηθεί η αποστολή. Η πιθανότητα μιας περιορισμένης αποστολής, στα πρότυπα που είχαν εφαρμοστεί σε πιο έκτακτες συνθήκες, θεωρείται απολύτως ρεαλιστική εκτίμηση με βάση το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας στην πόλη. Αυτό είναι συμπέρασμα που προκύπτει από το πλαίσιο περιορισμών που ήδη ισχύει για τις θρησκευτικές τελετές και για την πρόσβαση στους Αγίους Τόπους.

Παρά την ανησυχία, από εκκλησιαστικής πλευράς καταγράφεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η Αφή του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί. Το κλίμα αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς εκκλησιαστικές επαφές των τελευταίων ωρών. Ο Πατριάρχης Βουλγαρίας Δανιήλ επικοινώνησε στις 30 Μαρτίου με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, εκφράζοντας τη στήριξή του και την ανησυχία του για την κατάσταση στην περιοχή. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμφανίστηκε καθησυχαστικός και εξέφρασε την εκτίμηση ότι, παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες, οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα θα τελεστούν κανονικά.

Την ίδια ώρα, όμως, οι αντικειμενικές συνθήκες στο πεδίο παραμένουν σκληρές. Το γεγονός ότι ακόμη και υψηλόβαθμοι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με περιορισμούς πρόσβασης στον Ναό της Αναστάσεως τις προηγούμενες ημέρες δείχνει ότι οι φετινές πασχαλινές τελετές δεν θα εξελιχθούν με τους όρους που γνωρίζαμε. Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο τον αριθμό των παρισταμένων, αλλά συνολικά το επιχειρησιακό και αστυνομικό πλαίσιο γύρω από την Παλιά Πόλη και τους ιερούς χώρους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική πλευρά καλείται να διαχειριστεί μια αποστολή που έχει και διπλωματικό και βαθιά συμβολικό βάρος. Το Άγιο Φως δεν είναι απλώς μια εθιμική μεταφορά· αποτελεί για την Ελλάδα και τον ορθόδοξο κόσμο μια κίνηση με ισχυρό θρησκευτικό και εθνικό αποτύπωμα. Γι’ αυτό και ο σχεδιασμός δεν εξαντλείται στο αν θα γίνει η τελετή, αλλά στο πώς θα εξασφαλιστεί με ασφάλεια η μετάβαση, η παραλαβή και η επιστροφή, σε μια πόλη όπου τα μέτρα είναι ήδη ακραία και η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί από ώρα σε ώρα.

Το μόνο βέβαιο, προς το παρόν, είναι ότι η φετινή αποστολή για το Άγιο Φως δεν αντιμετωπίζεται ως μια τυπική πασχαλινή διαδικασία. Αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση υψηλής ευαισθησίας, σε μια στιγμή που η ασφάλεια στην Ιερουσαλήμ δοκιμάζεται και κάθε τελική απόφαση εξαρτάται από το αν το ήδη πιεσμένο σκηνικό θα επιτρέψει να κρατηθεί ζωντανή μια παράδοση αιώνων.

