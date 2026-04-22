Άγιος Δημήτριος: Νεκρός άνδρας με τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ενώ εξετάζεται αν είναι θύμα οπαδικού επεισοδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό που φέρει θανάσιμο τραύμα στην καρδιά από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι.

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να έχει τραυματιστεί αλλού και να μεταφέρθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου όπου κι εντοπίστηκε από την Αστυνομία.

Μάλιστα, η σορός βρέθηκε κοντά σε σουβλατζίδικο της περιοχής, όπου τον Γενάρη υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμούς.

