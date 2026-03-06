Άγιος Δημήτριος: Υποχώρησε το οδόστρωμα και «κατάπιε» φορτηγό – Σφοδρές αντιδράσεις κατά της ΕΥΔΑΠ ΦΩΤΟ

Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο όταν το οδόστρωμα υποχώρησε ξαφνικά λόγω διαρροής από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί φορτηγό όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα οι δημοτικές αρχές ζητώντας εξηγήσεις.

06 Μαρ. 2026 13:45
Pelop News

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ναυαρίνου, όταν το οδόστρωμα υποχώρησε ξαφνικά και φορτηγό όχημα «βούλιαξε» στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ιδιωτικό φορτηγό ακινητοποιήθηκε τη στιγμή που το οδόστρωμα υποχώρησε εξαιτίας εκτεταμένης διαρροής από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, δημιουργώντας επικίνδυνη καθίζηση στο σημείο.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις δημοτικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γεώργιος Κάππος, πραγματοποιώντας αυτοψία και εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση του δικτύου.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σημείο είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες αντικατάστασης αγωγού μόλις πριν από μικρό χρονικό διάστημα.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου απέδωσε ευθύνες στην ΕΥΔΑΠ και κάλεσε την εταιρεία να προχωρήσει άμεσα σε εξηγήσεις και αποκατάσταση της ζημιάς.

«Η εικόνα αυτή είναι απαράδεκτη. Δεν είναι δυνατόν σε έναν δρόμο όπου πρόσφατα έγιναν εργασίες αποκατάστασης να εμφανίζεται ξανά πρόβλημα, δημιουργώντας κινδύνους για οχήματα, εργαζόμενους και πολίτες. Απαιτούμε από την ΕΥΔΑΠ να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να δώσει σαφείς απαντήσεις. Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να τίθεται σε διαρκή διακινδύνευση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

