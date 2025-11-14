Αγωγή–μαμούθ 1 εκατ. ευρώ από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατά της Έλενας Χριστοπούλου: «Μου έσκαβε τον λάκκο»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που στο παρελθόν αποκαλούσε την Έλενα Χριστοπούλου «δεύτερη μητέρα της», στρέφεται πλέον δικαστικά εναντίον της, κατηγορώντας την για υπεξαίρεση, πλαστογραφία και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η υπόθεση αφορά παλαιότερες επαγγελματικές τους συνεργασίες στον χώρο του modeling, όταν η Χριστοπούλου είχε αναλάβει τη διαχείριση των συμφωνιών της.

Η αγωγή, που χαρακτηρίζεται «μαμούθ», συνοδεύεται από μήνυση με βαρύτατες κατηγορίες, καθώς η Παπαγεωργίου ζητά την ποινική δίωξη της Χριστοπούλου ως νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας που διαχειριζόταν τα επαγγελματικά της συμβόλαια.

Στο κείμενο της αγωγής, η παρουσιάστρια περιγράφει με δραματικούς τόνους την απογοήτευσή της: «Η δεύτερη μητέρα μου ήταν ο άνθρωπος που υπέσκαπτε την επαγγελματική μου πρόοδο, την οικονομική σταθερότητα και την προσωπικότητά μου. Μου έσκαβε τον λάκκο. Λάβωσε την εικόνα μου στο χώρο των media και ο περίγυρος με αντιμετώπιζε ως άτομο μειωμένης αντίληψης».

Η πλευρά της Χριστοπούλου, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα, ωστόσο δεν αποκλείεται να κληθεί σύντομα για εξηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες, η γνωστή manager είχε από την πλευρά της καταθέσει αγωγή κατά της Παπαγεωργίου, ζητώντας αποζημίωση για ανεκπλήρωτες συνεργασίες του παρελθόντος.

Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια ρήξη που συγκλόνισε τη showbiz και αποκάλυψε το σκοτεινό παρασκήνιο πίσω από τις λαμπερές συνεργασίες του χώρου της τηλεόρασης και της μόδας.

