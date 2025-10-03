Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, που κάποτε ήταν συνώνυμο της σταθερότητας, σήμερα μοιάζει να βρίσκεται σε μια διαρκή πίεση και ανασφάλεια. Παρά τη βελτίωση των δεικτών της οικονομίας, τα τεράστια βάρη υπερκαλύπτουν αυτή την εικόνα.

Το κόστος στέγασης επιβαρύνει με δυσβάστακτο τρόπο τα νοικοκυριά. Τα μεσαία εισοδήματα φέρουν δυσανάλογο φορολογικό βάρος σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης.

Η κατανάλωση περιορίζεται, οι αποταμιεύσεις εξανεμίζονται. Η «μεσαία τάξη» στην Ελλάδα σήμερα δεν σημαίνει άνετη ζωή, αλλά περισσότερο αγώνας επιβίωσης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



