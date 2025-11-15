Αγωνία για τις πληρωμές: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ στρέφεται σήμερα το βλέμμα των αγροτών, καθώς ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας συναντώνται με το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού για να αποφασίσουν αν θα δοθεί, όπως κάθε χρόνο, στα τέλη Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ εργάζονται εντατικά, ώστε έως το τέλος του μήνα να καταβληθεί το 70% της ενίσχυσης, ποσό που φτάνει περίπου τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η καθυστέρηση ενός μήνα έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους παραγωγούς, καθώς παρατάθηκε η προθεσμία για τις δηλώσεις της ενιαίας ενίσχυσης μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, λόγω της υποχρεωτικής καταχώρισης του αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).

Αλλαγές για τους κτηνοτρόφους

Επιπλέον, για τους κτηνοτρόφους αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης, καθώς πλέον χρειάζεται να προσκομίζουν τιμολόγια για γάλα, κρέας και ζωοτροφές, ώστε να τεκμηριώνεται με ακρίβεια ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου — ένα μέτρο που εφαρμόζεται μετά τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις που είχαν παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

«Τελική ευθεία» σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καββαδάς, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι όλα βρίσκονται στην τελική ευθεία ώστε οι αγρότες να λάβουν την προκαταβολή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Παράλληλα, προανήγγειλε νέες πληρωμές για μέτρα και προγράμματα όπως το μέτρο 23 για την απώλεια εισοδήματος, το «Κομφούζιο», καθώς και ενισχύσεις για σπάνιες φυλές και αποζημιώσεις που σχετίζονται με ζημιές του 2025.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η ανησυχία στον αγροτικό κόσμο παραμένει έντονη. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν οδηγήσει πολλούς σε οικονομική ασφυξία, με τους παραγωγούς να δηλώνουν πως αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και να προχωρήσουν στις απαραίτητες προμήθειες για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

