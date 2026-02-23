Αγορά – Καθαρά Δευτέρα: Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές στα θαλασσινά, πόσο πωλείται η λαγάνα

Ακριβότερα έως 20% είναι φέτος τα φρέσκα θαλασσινά ενώ με σημαντικές αυξομειώσεις διατίθενται τα καταψυγμένα.

Στα ίδια επίπεδα με τα περσινά αναμένεται να κινηθεί φέτος η τιμή της λαγάνας στους περισσότερους φούρνους την Καθαρά Δευτέρα.

Οι τιμές στα προϊόντα

Αναλυτικότερα σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το enikonomia.gr σε ορισμένες περιπτώσεις το κατεψυγμένο χταπόδι πωλείται και έως 17% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, οι μικρές κατεψυγμένες γαρίδες έως 8% πιο ακριβά, τα κατεψυγμένα καλαμάρια έως και 30%, η τιμή στον ταραμά έχει αυξηθεί σε κάποιες περιπτώσεις κατά 6% και στον χαλβά με την σοκολάτα 5%. Για ένα σαρακοστιανό τραπέζι με αυτά τα προϊόντα το συνολικό κόστος είναι φέτος αυξημένο κατά περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι.

Ωστόσο στα θαλασσινά θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές αφού καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση τους παίζουν εάν είναι φρέσκα ή κατεψυγμένα, την ποιότητά τους αλλά και το μέγεθος.

Επιπροσθέτως όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των αρτοποιών η μέση τιμή μιας λαγάνας 700 με 750 γραμμαρίων κυμαίνεται από 3,20 ευρώ με 3,50 ευρώ, στα ίδια δηλαδή περίπου επίπεδα με πέρυσι.

Τι πρέπει να προσέχουμε

Στα κατεψυγμένα αλιεύματα, πρέπει πάντα να υπάρχει το σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασης, που καταψύχθηκε το προϊόν. Σύμφωνα με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) τα αποψυγμένα προϊόντα, έχουν σαφή δήλωση της αποψυγμένης τους κατάστασης στην επισήμανση της συσκευασίας ή στις πινακίδες των χύμα προϊόντων.

Κεφαλόποδα (χταπόδια, καλαμάρια, θράψαλα, σουπιές)

-Την οσμή που πρέπει να είναι οσμή θάλασσας και όχι δυσάρεστη οσμή αμμωνίας ή οποιαδήποτε άλλη οσμή, ξένη προς το προϊόν.

-Την επιφάνεια του σώματος να είναι υγρή και γυαλιστερή.

-Τα πλοκάμια και οι βεντούζες να αντέχουν σε ελαφρύ τράβηγμα και να μην αποσπώνται εύκολα.

-Τη σάρκα να είναι συμπαγής, ελαστική και γυαλιστερή.

-Τα μάτια να είναι γυαλιστερά, ζωηρά χωρίς κηλίδες.

Η αξία του καλαμαριού είναι υπερδιπλάσια από αυτή του θράψαλου και οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί σ’ αυτή την ειδική περίπτωση αγοράς σαρακοστιανών. Η πιο χαρακτηριστική μορφολογική διαφορά ανάμεσα στα καλαμάρια και τα θράψαλα είναι η μορφή του πτερυγίου στο σώμα τους.

Τα καλαμάρια έχουν ένα ρομβοειδές πτερύγιο που εκτείνεται στο μεγαλύτερο μήκος του σώματός τους ενώ το πτερύγιο στα θράψαλα είναι τριγωνικού σχήματος και πιο πεπλατυσμένο σε σχέση με το μήκος του σώματός τους.

Όταν τα δύο είδη εκτίθενται νωπά πάνω στον πάγο είναι επίσης χαρακτηριστική η διαφορά στο μήκος των δύο από τα δέκα πλοκάμια τους. Τα καλαμάρια έχουν δύο χαρακτηριστικά πιο επιμήκη πλοκάμια σε σχέση με τα υπόλοιπα οκτώ, ενώ στα θ ράψαλα και τα δέκα πλοκάμια είναι παρόμοιου μήκους. Η διαφορά στα δύο είδη είναι δύσκολο να παρατηρηθεί όταν σερβίρονται ή πωλούνται σε ροδέλες.

Τι πρέπει να προσέχουμε στα κατεψυγμένα

Tα κατεψυγμένα (συσκευασμένα ή χύμα) κεφαλόποδα δεν πρέπει να πωλούνται με αλλοιώσεις της χροιάς τους, ενώ συνήθως φέρουν ένα στρώμα πάγου (επίπαγος). Μετά την απόψυξη το περιεχόμενο πρέπει να φέρει το χρώμα και την οσμή του νωπού προϊόντος. Στη συσκευασία πρέπει να υπάρχει το σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασης.

Για τα αποψυγμένα αλιεύματα πρέπει να γνωρίζουμε ότι παράγονται μόνο εντός εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, διότι απαγορεύεται η απόψυξη των κατεψυγμένων στο λιανεμπόριο. Κατά την πώλησή τους πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν εμφανή την ένδειξη της αποψυγμένης κατάστασής τους, τόσο στην ενδεικτική πινακίδα πώλησης, όσο και στις ενδείξεις επί της συσκευασίας τους.

Οστρακοειδή (μύδια, κυδώνια, γυαλιστερές, στρείδια, αχιβάδες, χτένια)

Εφόσον πωλούνται με κέλυφος θα πρέπει να είναι ζωντανά και αυτό φαίνεται από:

-Τα κελύφη που πρέπει να είναι κλειστά και να ανοίγουν πολύ δύσκολα ή αν είναι μερικώς ανοιχτά με την ελάχιστη πίεση πάνω στο κέλυφός τους να κλείνουν μόνα τους ερμητικά.

-Το περιεχόμενο που πρέπει να είναι υγρό, καθαρό και άοσμο.

-Τη σάρκα που πρέπει να είναι υγρή, γερά προσκολλημένη στο κέλυφος (με τσίμπημα καρφίτσας ή με λίγες σταγόνες λεμονιού να προκαλείται συστολή του σώματος).

Όσον αφορά τα αποφλοιωμένα μύδια που πωλούνται πάνω σε πάγο, θα πρέπει η σάρκα τους να είναι γυαλιστερή, συνεκτική και να έχει μυρωδιά θάλασσας.

Τα μύδια πωλούνται επίσης και κατεψυγμένα με κέλυφος ή χωρίς κελύφη. Επάνω στη συσκευασία πρέπει να υπάρχει το σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασης.

Μαλακόστρακα (π.χ. γαρίδες, καραβίδες, αστακοί, καβούρια)

Τι πρέπει να προσέχουμε στα νωπά

-Η οσμή να είναι ευχάριστη (σαν την οσμή της θάλασσας).

-Τα πόδια τους να είναι στερεά κολλημένα στο σώμα και σκληρά.

-Η μεμβράνη του θώρακα να είναι τεντωμένη, ανθεκτική και διαφανής.

-Το κεφάλι και ο θώρακας να είναι ανοιχτόχρωμα, όχι μελανού χρώματος και να μην έχουν μαύρες κηλίδες.

-Να έχουν αντανακλαστικές κινήσεις στα μάτια, στις κεραίες και στα πόδια όταν είναι ζωντανά.Γενικά, να γνωρίζουμε ότι οι φρέσκες γαρίδες γλιστρούν εύκολα από το χέρι και δεν παρουσιάζουν δυσάρεστη οσμή.

Αχινοί

Οι αχινοί πρέπει κατά την αγορά τους να είναι ζωντανοί, γεγονός που φαίνεται από την κίνηση των αγκαθιών τους.

Όταν επιλέγουν κονσέρβες ιχθυηρών που διατηρούνται στο ψυγείο ή εκτός ψυγείου, οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν να μην είναι διογκωμένες, να μην παρουσιάζουν εξωτερική σκουριά, να μην υπάρχει διαρροή του υγρού περιεχομένου. Επίσης, είναι προς όφελος των καταναλωτών να διαβάζουν προσεκτικά τις ενδείξεις στη συσκευασία.

Άλλα σαρακοστιανά εδέσματα

Ο ταραμάς πρέπει να έχει χρώμα ομοιόμορφο, σύσταση μαλθακή και όχι πικρή ή όξινη γεύση. Πιθανή αλλοίωση στον ταραμά διαπιστώνεται από την εμφάνιση μούχλας, την ξηρότητα ή την τάγγιση.

Το τουρσί θα πρέπει να καταναλώνεται με φειδώ από άτομα με ευαισθησία στο στομάχι ή και να αποφεύγεται λόγω της οξύτητάς του.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν οι καταναλωτές που πάσχουν από αλλεργίες στην επισήμανση του χαλβά, προκειμένου να μην καταναλώσουν χαλβά που περιέχει αλλεργιογόνα συστατικά.

