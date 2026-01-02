Αγορά: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες

Τι ισχύει για τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους για την αγορά.

Αγορά: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες
02 Ιαν. 2026 8:36
Η δεύτερη ημέρα του χρόνου σήμερα Παρασκευή 2/01/2026 και μπορεί να μην είναι επίσημη αργία, ωστόσο τα περισσότερα καταστήματα αλλά και σούπερ μάρκετ όπως κάθε έτος έτσι και φέτος αναμένεται να είναι κλειστά λόγω της καθιερωμένης απογραφής μετά την Πρωτοχρονιά.

Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι κλειστά σήμερα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, όπως μικρά καταστήματα, φούρνοι ή περίπτερα.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, ορισμένες αλυσίδες είναι ανοιχτές, όπως τα Lidl, τα οποία λειτουργούν με κανονικό ωράριο.

Τα καταστήματα του Σκλαβενίτη θα είναι κλειστά, ενώ ο ΑΒ Βασιλόπουλος έχει επιλέξει μερική λειτουργία καταστημάτων. Εκτός από τα AB Shop&Go, πολλά καταστήματα σε μεγάλες πόλεις θα είναι ανοιχτά με κανονικό ωράριο.

Όσον αφορά τα My Market, καθώς και αλυσίδες όπως Market In, Γαλαξίας και Κρητικός, πολλά καταστήματα σε μεγάλες πόλεις και κεντρικές περιοχές είναι ανοιχτά σήμερα, 2/1, λειτουργώντας με κανονικό ωράριο.

Τι ισχύει με τις τράπεζες

Οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας το κοινό χωρίς αλλαγές στο ωράριο.

