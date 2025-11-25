Αγόρι 12 χρονών υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε τζάκι και διασωληνώθηκε!

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας

Αγόρι 12 χρονών υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε τζάκι και διασωληνώθηκε!
25 Νοέ. 2025 19:11
Pelop News

Δυστυχώς σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Καρδίτσας στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο υπέστη σοβαρά εγκαύματα έπειτα από ατύχημα στο σπίτι του.

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι θα σαρώσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Παρασκευή

Σύμφωνα με το karditsapress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, τη στιγμή που επιχειρούσαν να ανάψουν το τζάκι. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκλήθηκε ανάφλεξη, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί.

Ο 12χρονος διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του. Αποφασίστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

