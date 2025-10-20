Άγρια επίθεση σε 70χρονο στη Χαλκίδα – Αναζητούνται οι τέσσερις δράστες

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/10) στη Χαλκίδα, όταν ένας 70χρονος άνδρας δέχθηκε άγρια επίθεση από τέσσερις νεαρούς έξω από το ΕΠΑΛ, στην οδό Καραγιάννη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 22:30, όταν ο ηλικιωμένος, που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, περπατούσε στο σημείο. Ξαφνικά, τέσσερις νεαροί που επέβαιναν σε αυτοκίνητο σταμάτησαν, κατέβηκαν από το όχημα και τον χτύπησαν, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο δρόμο.

Ο 70χρονος υπέστη τραύματα στο κεφάλι και στο αριστερό του χέρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του ειδοποιήθηκε από περαστικό και έσπευσε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Οι τέσσερις δράστες αναζητούνται από τις αρχές, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της επίθεσης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



