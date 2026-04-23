Αγρίνιο: Εξαρθρώθηκε σπείρα απατεώνων – Δύο συλλήψεις και ζημιά άνω των 69.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, έπειτα από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες στην περιοχή, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί –εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, ηλικίας 16 ετών– ενώ αναζητείται ακόμη ένας συνεργός τους. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διάπραξη απατών.

Τέσσερις απάτες με λεία χρήματα και κοσμήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι, μαζί με άγνωστους συνεργούς τους, συγκρότησαν από τις αρχές Απριλίου εγκληματική ομάδα και προχώρησαν σε τουλάχιστον τέσσερις απάτες στο Αγρίνιο και σε όμορες περιοχές.

Το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισαν ξεπερνά τις 69.000 ευρώ και προέρχεται από:

12.130 ευρώ σε μετρητά

Κοσμήματα αξίας περίπου 57.000 ευρώ

Πώς δρούσε η σπείρα – Στόχος κυρίως ηλικιωμένοι

Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της σπείρας ακολουθούσαν συγκεκριμένο μοτίβο εξαπάτησης. Άγνωστοι συνεργοί τηλεφωνούσαν σε πολίτες –κυρίως ηλικιωμένους– προσποιούμενοι τους λογιστές και, με διάφορα προσχήματα, τους ζητούσαν χρήματα ή τιμαλφή.

Αφού έπειθαν τα θύματα, οι συλληφθέντες, που είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα», μετέβαιναν στις οικίες των παθόντων για να παραλάβουν τα χρήματα και τα κοσμήματα.

«Ghost phones» για αποφυγή εντοπισμού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της εγκληματικής ομάδας προσπαθούσαν να αποφύγουν τον εντοπισμό τους. Όπως διαπιστώθηκε, χρησιμοποιούσαν κάρτες SIM καταχωρημένες σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς, τα λεγόμενα «ghost phones», προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό από τις αρχές.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί εάν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις απάτης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκε και ένα όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε παρόμοιες τηλεφωνικές επικοινωνίες και να μην παραδίδουν χρήματα ή αντικείμενα σε αγνώστους χωρίς διασταύρωση των στοιχείων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



