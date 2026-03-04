Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου

Μια δεύτερη δίωξη, αυτή τη φορά κακουργηματικού χαρακτήρα, ασκήθηκε σε βάρος της νταντάς που φρόντιζε το τετράχρονο αγόρι στο Αγρίνιο, στην υπόθεση ασέλγειας που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία στις αρχές του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση ο 32χρονος γιος της νταντάς έχει ήδη καταδικαστεί σε εννέα χρόνια κάθειρξη και εκτίει την ποινή του.

Η αποκάλυψη μέσα από τις ζωγραφιές του παιδιού

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι γονείς του παιδιού αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε μέσα από τις ζωγραφιές του τετράχρονου.

Τη φύλαξη του παιδιού είχε αναλάβει η μητέρα του καταδικασθέντος, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 32χρονος επισκεπτόταν το σπίτι όπου βρισκόταν το παιδί και, με την ανοχή της μητέρας του, προχωρούσε σε πράξεις σε βάρος του ανήλικου.

Δύο διαφορετικές διώξεις

Μετά την καταγγελία της οικογένειας του παιδιού, στη νταντά ασκήθηκε αρχικά δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η υπόθεση αυτή έχει παραπεμφθεί σε δίκη, η οποία έχει προσδιοριστεί για το προσεχές φθινόπωρο.

Ωστόσο, σε βάρος της ασκήθηκε και δεύτερη δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις, κατηγορία που επισύρει πολυετή κάθειρξη σε περίπτωση καταδίκης.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία η 56χρονη απολογήθηκε πριν από λίγες ημέρες ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Αγρίνιο.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, που περιλαμβάνουν:

υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα

απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

καταβολή εγγυοδοσίας

«Αρνείται πλήρως την κατηγορία»

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 56χρονης, Χρήστος Τσιμπούκης, δήλωσε στη «Συνείδηση» μετά την απολογία της εντολέως του:

«Η εντολέας μου από την πρώτη στιγμή αρνείται στο σύνολό της την κατηγορία και δηλώνει και σε αυτή την περίπτωση αθώα».

Η αθώωση για την υπόθεση πορνογραφικού υλικού

Υπενθυμίζεται επίσης ότι πρόσφατα η 56χρονη είχε κριθεί αθώα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Μεσολογγίου για την υπόθεση κατοχής πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Η συγκεκριμένη κατηγορία είχε απευθυνθεί στην ίδια και σε άλλα μέλη της οικογένειάς της, όταν κατά τη διάρκεια των ερευνών της Αστυνομίας εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας σε ηλεκτρονικές συσκευές που βρέθηκαν στο σπίτι του 32χρονου στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με τις αρχές, το υλικό αυτό δεν σχετιζόταν με το τετράχρονο αγόρι.

Εκκρεμεί η απόφαση του Αρείου Πάγου

Σε ό,τι αφορά τον 32χρονο καταδικασθέντα, έχει καταθέσει αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της απόφασης του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών, το οποίο του επέβαλε ποινή κάθειρξης εννέα ετών — δύο περισσότερα χρόνια από την πρωτόδικη απόφαση.

Η κρίση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας αναμένεται.

Πηγή: sinidisi.gr

