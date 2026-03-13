Αγρίνιο: Νεαροί Ρομά παρενόχλησαν και επιτέθηκαν σε κορίτσια στο κέντρο

Δεν είναι η πρώτη φορά που νεαροί Ρομά κάνουν παρενοχλούν άλλα παιδιά, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου.

Αγρίνιο: Νεαροί Ρομά παρενόχλησαν και επιτέθηκαν σε κορίτσια στο κέντρο
13 Μαρ. 2026 12:28
Pelop News

Τουλάχιστον δέκα νεαροί Ρομά παρενόχλησαν και επιτέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (11/3) σε τρία κορίτσια στο κέντρο του Αγρινίου, σύμφωνα με καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παναιτωλίου, Βασίλη Τσέλιου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το sinidisi.gr, η ομάδα των Ρομά ούρλιαζε πάνω από τα κεφάλια τους και ένας εξ αυτών τράβηξε τα μαλλιά μιας νεαρής προκειμένου να της κλέψει το κινητό της τηλέφωνο.

Ο κ. Τσέλιος κάλεσε την Αστυνομία και οι νεαροί Ρομά τράπηκαν σε φυγή. Νωρίτερα, του είχαν ζητήσει να μην ανακατεύεται.

Όπως αναφέρει, δεν είναι η πρώτη φορά που νεαροί Ρομά κάνουν παρενοχλούν άλλα παιδιά, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:15 Αντίδραση Σκιαδαρέση για τον Οδοντωτό – Ζητά έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο
14:00 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πάνω από 200 υποψηφιότητες για το συνέδριο και κάλπες σε όλο τον νομό την Κυριακή
13:57 Φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
13:51 Ο Τραμπ ψάχνει «νίκη» στο Ιράν, αλλά σκληραίνει τη γραμμή – Οι εσωτερικές πιέσεις στον Λευκό Οίκο και ο φόβος για νέο σοκ στην ενέργεια
13:45 Καλαμαριά: Διπλή έρευνα για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο – Στο μικροσκόπιο οπαδικό κίνητρο και βίντεο
13:39 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου
13:32 Ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ πριν από το συνέδριο – Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου πυροδοτεί νέο κύκλο εσωτερικής σύγκρουσης
13:29 Δήμος Αιγιάλειας: Διευκρινίσεις για παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
13:29 Γ’ Εθνική: Αναλυτικά το πρόγραμμα σε play offs και play outs
13:19 ΝΕΟΤΕΡΑ Θρήνος στον Πύργο: Νεκρός ο 18χρονος μαθητής μετά την πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ΒΙΝΤΕΟ
13:14 Χίος: Πάσχα με άρωμα μαστίχας
13:06 Πένθος στον Ερύμανθο για τον Γιώργο Αβραμόπουλο – Το «αντίο» του Θόδωρου Μπαρή στον πρόεδρο της Αγίας Βαρβάρας
13:06 Δείτε το μυθικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ελ Καάμπι με τον Ολυμπιακό
13:02 Κλειστό για το κοινό το Φρούριο Ρίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
13:00 Αναβολή στην κάλπη της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Τι λένε στην «Π» η Πέννυ Κουσουλού και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου
12:59 Τσουκαλάς για Κωνσταντινόπουλο: «Δεν στήριζε τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ, υιοθετούσε το αφήγημα της ΝΔ»
12:58 Επιμελητήριο Αχαΐας για τον Οδοντωτό: «Η διακοπή δρομολογίων πλήττει τον τόπο και την τοπική οικονομία»
12:57 Μέση Ανατολή: 4 Αμερικανοί νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους
12:55 Πρεμιέρα με ήττα για τις Νεανίδες του Απόλλωνα
12:53 Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή ο «Γάλαρος» – Πότε θα γίνει η κηδεία του επιχειρηματία Γιώργου Αβραμόπουλου ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ