Αγρίνιο: Νεαροί Ρομά παρενόχλησαν και επιτέθηκαν σε κορίτσια στο κέντρο

Τουλάχιστον δέκα νεαροί Ρομά παρενόχλησαν και επιτέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (11/3) σε τρία κορίτσια στο κέντρο του Αγρινίου, σύμφωνα με καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παναιτωλίου, Βασίλη Τσέλιου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το sinidisi.gr, η ομάδα των Ρομά ούρλιαζε πάνω από τα κεφάλια τους και ένας εξ αυτών τράβηξε τα μαλλιά μιας νεαρής προκειμένου να της κλέψει το κινητό της τηλέφωνο.

Ο κ. Τσέλιος κάλεσε την Αστυνομία και οι νεαροί Ρομά τράπηκαν σε φυγή. Νωρίτερα, του είχαν ζητήσει να μην ανακατεύεται.

Όπως αναφέρει, δεν είναι η πρώτη φορά που νεαροί Ρομά κάνουν παρενοχλούν άλλα παιδιά, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου.

