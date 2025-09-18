Αγρίνιο: Ξηλώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών – Αρχηγοί, «ghost phones» και 855 γρ. ηρωίνης, στις 16.500 € τα κέρδη

Στη διακρίβωση της δράσης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην Αιτωλοακαρνανία, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα.

Σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων – μίας ημεδαπής γυναίκας και τριών ανδρών (δύο αλλοδαποί, ένας ημεδαπός) – για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο εμπεριστατωμένων ερευνών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση από τον Νοέμβριο του έτους 2024 έως και τον Ιανουάριο έτους 2025, διακίνησε τουλάχιστον 855 γραμμάρια ηρωίνης και περισσότερα από -20,5- γραμμάρια κοκαΐνης, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 16.560 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση και είχαν αναπτύξει διακριτούς ρόλους με συγκεκριμένη ιεραρχία, με αποκλειστικό σκοπό την διακίνηση ναρκωτικών σε χρήστες της Αιτωλοακαρνανίας.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι είχαν εφοδιαστεί με κάρτες sim κινητών τηλεφώνων ονομαστικοποιημένων σε αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους – ghost phones», ενώ μιλούσαν κωδικοποιημένα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη φρασεολογία.

Επίσης, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές φρόντιζαν σε τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζουν κατοικίες διαμένοντας σε διαφορετικές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Επισημαίνεται ότι, ο ένας αλλοδαπός αρχηγικό μέλος είχε συλληφθεί στις 29/01/2025 από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Για την διακρίβωση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης και την ταυτοποίηση των μελών της διενεργήθηκαν εμπεριστατωμένες έρευνες, κατά τις οποίες οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου αξιοποίησαν ειδικές ανακριτικές μεθόδους και τεχνικές.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

