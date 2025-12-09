Αγρότες επιχείρησαν να κινηθούν προς το «Μακεδονία» – Σταμάτησαν από τα ΜΑΤ στα Πράσινα Φανάρια

Μέχρι τα πρώτα αστυνομικά μπλόκα έφτασε η πορεία των αγροτών που έχουν στήσει μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» της Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας να κινηθούν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να προσεγγίσουν τον κόμβο.

Οι αγρότες σταμάτησαν περίπου 100 μέτρα πριν από το αεροδρόμιο, όπου βρήκαν παραταγμένη κλούβα των ΜΑΤ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει πλήρως το σημείο. Από νωρίς, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παρέμεναν παρατεταγμένα στα Πράσινα Φανάρια, στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο, ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά είχαν τοποθετηθεί οριζόντια αστυνομικά οχήματα επί του οδοστρώματος.

Όπως ανέφεραν αγρότες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν υπάρχει πρόθεση αποκλεισμού του δρόμου ή δημιουργίας προβλημάτων στην κυκλοφορία, τονίζοντας ότι η προσπάθεια να στηθεί δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα.

Στο μεταξύ, στη χθεσινή συνάντηση στον Τρίλοφο, εκπρόσωποι από 20 μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας συγκρότησαν συντονιστική επιτροπή. Σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με τον πρωθυπουργό και τα μέλη της κυβέρνησης, υπό συγκεκριμένους όμως όρους και προϋποθέσεις. Παράλληλα, αποφασίστηκε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με στοχευμένες παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα, κατατέθηκε και πρόταση για ουσιαστικό θεσμικό διάλογο για το αγροτικό ζήτημα, μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίου με έξι θεματικές ενότητες που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη μελισσοκομία, καθώς και τις εκτατικές, δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες, με συμμετοχή όλων των μπλόκων και γραμματειακή υποστήριξη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε επίπεδο κινητοποιήσεων, συμβολικός αποκλεισμός μίας ώρας του κόμβου του Δερβενίου στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με δρόμους προς Νέα Σάντα Κιλκίς προγραμματίζεται για σήμερα από τους αγρότες του δήμου Λαγκαδά, με την ακριβή ώρα να αποφασίζεται σε γενική συνέλευση μετά τις 11 το πρωί.

Παράλληλα, στα διόδια Μαλγάρων, αγρότες του Δήμου Δέλτα διατηρούν κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα, με περιοδικά ανοίγματα προς Θεσσαλονίκη, ενώ για σήμερα εξετάζεται αποκλεισμός δύο ωρών του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη από τις 18.30.

Τέλος, αγρότες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας προγραμματίζουν επίσης δίωρο αποκλεισμό και στα δύο ρεύματα της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, με το σημείο να ενισχύεται διαρκώς από συναδέλφους τους από περιοχές της Πέλλας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



