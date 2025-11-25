Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας σε θέση μάχης: Σχεδιάζουν μπλόκο στα διόδια Ρίου

Μέχρι την Παρασκευή, το αργότερο, θα έχουν αποφασίσει αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας σε τι είδους κινητοποιήσεις θα πάνε από την επόμενη εβδομάδα. Τι «εγκαταστάσεις» θα κλείσουν με τα μπλόκα τους και για πόσο διάστημα…

Μετά την προχθεσινή κοσμοσυρροή αγροτών στη Λάρισα, στη διάσκεψη της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων, οι κατά τόπους Σύλλογοι αναλαμβάνουν δράση για τα περαιτέρω. Χθες βράδυ επρόκειτο να συνεδριάσει ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου «Μπακόπουλος-Ντρίνιας» και σήμερα και αύριο θα συνεδριάσουν Σύλλογοι στην Αχαΐα και η Ομοσπονδία.

Δεν έχει διαρρεύσει επίσημα για το πού θα «χτυπήσουν» οι «εδώ» αγρότες! Θα στήσουν μπλόκα στη ΝΕΟ Πατρών-Κορίνθου; Στη ΝΕΟ Πατρών-Πύργου; Στο λιμάνι της Πάτρας; Στη Γέφυρα;

Η «Πελοπόννησος», πάντως, αποκαλύπτει τι είπε προχθές ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτών Αχαΐας Γιάννης Μποδιώτης στον χαιρετισμό του στη Νίκαια της Λάρισας, στη μεγάλη συγκέντρωση: «Είμαστε από το μπλόκο του Αιγίου και είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Στόχο μας θα βάλουμε φέτος, μαζί με τους αγρότες της Αχαΐας, να στήσουμε ένα μεγάλο μπλόκο στα διόδια του Ρίου και να κόψουμε τελείως την εθνική οδό για να μην περνάει τίποτα, γιατί τώρα πρέπει να δοθεί ο αγώνας. Εμείς, μετά τις 30 Νοεμβρίου, θα είμαστε εκεί, στις θέσεις μας».

Ο κ. Μποδιώτης μίλησε χθες στον Peloponnisos Fm 103,9:

–«Η συγκέντρωση στη Λάρισα είχε μορφή μαζικού συλλαλητηρίου. Περίμενα ότι θα υπήρχε σημαντική συμμετοχή, αλλά δεν περίμενα τόσο μεγάλη.

Αυτό δείχνει πόση οργή και αγανάκτηση υπάρχει, δείχνει ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και δείχνει ότι είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα και λέει ότι κατεβαίνουμε όλοι μαζί σε κινητοποιήσεις με μορφές μπλόκων από τις 30 του Νοέμβρη μέχρι τις 5 του Δεκέμβρη.

–Διευκρινίζω, επειδή παρερμηνεύτηκε: δεν σημαίνει ότι 30 βγαίνουμε στους δρόμους και 5 φεύγουμε. Δεν είναι έτσι. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα, σε κάθε περιοχή, σε κάθε σύλλογο, θα πάρουν τις αποφάσεις. Το 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου σημαίνει πως οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις θα ληφθούν και θα ξεκινήσουν εντός αυτού του 6ήμερου. Το πότε θα τελειώσουν, θα το αποφασίζει κάθε σύλλογος σε επαφή με την Πανελλαδική Επιτροπή μπλόκων».

*Οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους, παρότι έχουν ξεκινήσει σταδιακά οι πληρωμές των οφειλόμενων επιδοτήσεων.

Στο πλευρό των αγροτών και οι κτηνοτρόφοι.

«Μην τυχόν και στείλει τα ΜΑΤ η κυβέρνηση…»

Απόδειξη ότι οι αγρότες είναι κυριολεκτικά σε θέσεις μάχης, οι δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Παλαμάς Καρδίτσας, Κώστα Τζέλλα, στο ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά».

Ερωτηθείς πόσο καιρό θα κρατήσουν οι κινητοποιήσεις, είπε πως «αυτό εξαρτάται από την κυβέρνηση. Βγαίνουμε στις εθνικές οδούς σε όλη τη χώρα και όπου είναι κοντά τελωνεία, αεροδρόμια, λιμάνια, προφανώς θα πάμε προς αποκλεισμό τους, ώστε να πιέσουμε πολύ περισσότερο. Καλώ την κυβέρνηση να μην στείλει ούτε δυνάμεις καταστολής ούτε ΜΑΤ. Ο κόσμος είναι πολύ αγριεμένος, η ευθύνη θα είναι δική τους για ό,τι γίνει, δεν θα είναι δική μας».

