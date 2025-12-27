Αγρότες: Κλείνει η αερογέφυρα στη Νίκαια – Μπλόκα, εκτροπές και αποκλεισμοί σε Θεσσαλία και Μακεδονία

Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, μετά τις αποφάσεις του συντονιστικού οργάνου στο μπλόκο της Νίκαιας, με κλείσιμο της αερογέφυρας, αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων και εκτεταμένες εκτροπές κυκλοφορίας σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη 1 το μεσημέρι κλείνει η αερογέφυρα στη Νίκαια, με τη διακοπή της κυκλοφορίας να αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και θα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Παράλληλα, για αύριο έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους της περιοχής. Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΠΑΘΕ

Με απόφαση της Αστυνομίας, από τις 12:45 το μεσημέρι τέθηκαν σε ισχύ έκτακτες και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, για όσο διάστημα διαρκούν οι κινητοποιήσεις.

Οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τους κλάδους εισόδου και εξόδου του κόμβου Νίκαιας.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων έως 3,5 τόνους από Πλατύκαμπο έως Κιλελέρ, ενώ τα βαρέα οχήματα εκτρέπονται έως τον κόμβο Βελεστίνου. Η κίνηση διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας–Βόλου, με επανείσοδο στον ΠΑΘΕ από Κιλελέρ ή Βελεστίνο.

Αντίστοιχες εκτροπές ισχύουν και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων, επιδεικνύοντας αυξημένη προσοχή.

Αποκλεισμοί και στη Βόρεια Ελλάδα

Την ίδια ώρα, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και στην Κεντρική Μακεδονία. Στα Μάλγαρα έχει αποκλειστεί το ρεύμα εξόδου προς Αθήνα έως την Τρίτη, ενώ κλειστά παραμένουν τελωνεία, όπως των Ευζώνων και του Προμαχώνα, με περιοδικούς αποκλεισμούς.

Στη Χαλκηδόνα, ο κόμβος κλείνει για συγκεκριμένες ώρες, ενώ σε Νίκη, Δερβένι και Φλώρινα καταγράφονται παρεμβάσεις και συμβολικές κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και μετά την Πρωτοχρονιά, με την πορεία των εξελίξεων να εξαρτάται από τις απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματά τους.

