Αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ στον Ε65 – Στο επίκεντρο ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές και κόστος παραγωγής

Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν οι αγρότες της Καρδίτσας, οι οποίοι δίνουν ραντεβού το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης στον κόμβο του Ε65. Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και το αυξημένο κόστος παραγωγής.

07 Απρ. 2026 12:39
Pelop News

Σε τροχιά νέων κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες, με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας να οργανώνει συλλαλητήριο με τρακτέρ στον κόμβο του Ε65, σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι. Το κάλεσμα αφορά αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους αλλά και εργαζόμενους της περιοχής, με στόχο να σταλεί νέο μήνυμα πίεσης προς την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, οι αγρότες επιδιώκουν συμβολική παρουσία στον οδικό άξονα και ζητούν από τις αστυνομικές αρχές να τους επιτραπεί η πρόσβαση στον Ε65, ενώ στο σημείο υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία. Η κινητοποίηση εντάσσεται στη συνέχιση των αγροτικών αντιδράσεων που είχαν ήδη προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Στην κορυφή των αιτημάτων τους βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Ομοσπονδία να ζητά να δοθούν, όπως αναφέρει, τα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους και να αποδοθούν ευθύνες για όσα έχουν καταγγελθεί. Παράλληλα, οι αγρότες θέτουν εκ νέου ζήτημα άμεσων πληρωμών, επιστροφής των χρημάτων που θεωρούν ότι τους οφείλονται και ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο κόστος παραγωγής, που, σύμφωνα με τους ίδιους, παραμένει ασφυκτικό. Στα αιτήματα που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνονται το αφορολόγητο πετρέλαιο, η μείωση της τιμής του ρεύματος, πλαφόν σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και αγροτικά εφόδια, καθώς και μέτρα για χρέη και υποδομές, όπως αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα.

Η σημερινή κινητοποίηση έρχεται σε μια περίοδο που ο αγροτικός κόσμος επιχειρεί να κρατήσει ανοικτό το μέτωπο των διεκδικήσεων, την ώρα που ξεκινούν οι καλλιεργητικές εργασίες και η πίεση στο εισόδημα παραμένει ισχυρή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:14 Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Το πρόγραμμα, οι ώρες και οι ημερομηνίες για ΤΕΦΑΑ
13:07 Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
13:06 Ηλεία: Στο τραπέζι ξανά η επιστροφή πανεπιστημιακών τμημάτων – Παρέμβαση Σκιαδαρέση για επαναλειτουργία σε Πύργο και Αμαλιάδα
13:00 Ασπίδα στη μάχη κατά της κακοποίησης ανηλίκων: Καθοριστικός ο ρόλος δύο Πατρινών επιστημόνων
12:59 «Αίμα και άμμος» στο Θύελλα-Λουτράκι μετά την απόφαση, ξέμπλεξε η Παναχαϊκή
12:53 Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Πληροφορίες για έναν νεκρό και δύο τραυματίες αστυνομικούς ΒΙΝΤΕΟ
12:50 Κοινο_Τοπία: Από το χορωδιακό σχήμα και τα βιωματικά εργαστήρια μέχρι εκδρομές και επιστημονικές δράσεις
12:48 Δείτε τι αλλάζει στα αεροπορικά ταξίδια από τις 10 Απριλίου
12:46 Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς
12:43 Μεσολόγγι: Του άρπαξε χρυσή αλυσίδα με τη μέθοδο της απασχόλησης – Συνελήφθη λίγες ώρες μετά
12:39 Αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ στον Ε65 – Στο επίκεντρο ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές και κόστος παραγωγής
12:37 ΗΠΑ: Ζαλίζουν τα ποσά για το κόστος του πολέμου, ξεπερνά τα 30 δις.
12:36 Πύργος: Εντοπίστηκε να οδηγεί στην εθνική χωρίς δίπλωμα – Είχε ήδη αφαιρεθεί από την Τροχαία
12:33 Πύργος: Πουλούσε 100 νεοσσούς χωρίς άδεια – Βρέθηκαν στοιβαγμένοι χωρίς νερό και τροφή
12:28 Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζήτησα την άρση ασυλίας μου για να καθαρίσω το όνομά μου»
12:27 Βαρθολομιό: Πήγαν βόλτα στην παραλία και βρήκαν πακέτο με πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης!
12:25 Τένις: Ο Τσιτσιπάς κατρακύλησε στην Παγκόσμια κατάταξη
12:25 Γαστούνη: Τρεις ανήλικοι άρπαξαν 150 ευρώ από παντοπωλείο με τη μέθοδο της απασχόλησης – Ο ένας καταζητούνταν για κλοπές
12:21 Μεσολόγγι: Ο Δήμος υπερασπίζεται τον ασπασμό της «Εικόνας της Εξόδου» από τον Μητσοτάκη – «Ιερό σύμβολο πίστης και μνήμης»
12:19 Λιτοχωρό: Και βουνό και θάλασσα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ