Αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ στον Ε65 – Στο επίκεντρο ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές και κόστος παραγωγής

Σε τροχιά νέων κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες, με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας να οργανώνει συλλαλητήριο με τρακτέρ στον κόμβο του Ε65, σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι. Το κάλεσμα αφορά αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους αλλά και εργαζόμενους της περιοχής, με στόχο να σταλεί νέο μήνυμα πίεσης προς την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, οι αγρότες επιδιώκουν συμβολική παρουσία στον οδικό άξονα και ζητούν από τις αστυνομικές αρχές να τους επιτραπεί η πρόσβαση στον Ε65, ενώ στο σημείο υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία. Η κινητοποίηση εντάσσεται στη συνέχιση των αγροτικών αντιδράσεων που είχαν ήδη προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Στην κορυφή των αιτημάτων τους βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Ομοσπονδία να ζητά να δοθούν, όπως αναφέρει, τα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους και να αποδοθούν ευθύνες για όσα έχουν καταγγελθεί. Παράλληλα, οι αγρότες θέτουν εκ νέου ζήτημα άμεσων πληρωμών, επιστροφής των χρημάτων που θεωρούν ότι τους οφείλονται και ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο κόστος παραγωγής, που, σύμφωνα με τους ίδιους, παραμένει ασφυκτικό. Στα αιτήματα που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνονται το αφορολόγητο πετρέλαιο, η μείωση της τιμής του ρεύματος, πλαφόν σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και αγροτικά εφόδια, καθώς και μέτρα για χρέη και υποδομές, όπως αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα.

Η σημερινή κινητοποίηση έρχεται σε μια περίοδο που ο αγροτικός κόσμος επιχειρεί να κρατήσει ανοικτό το μέτωπο των διεκδικήσεων, την ώρα που ξεκινούν οι καλλιεργητικές εργασίες και η πίεση στο εισόδημα παραμένει ισχυρή.

