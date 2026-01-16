Αγροτικά μπλόκα: Ανοιχτή η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας

Κανονικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Αθηνών – Λαμίας, με τους αγρότες στα μπλόκα Μπράλου, Αταλάντης, Κάστρου και Θήβας, να έχουν μεταφέρει τα τρακτέρ του στη δεξία πλευρά του δρόμου.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 16/012026 ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες διευθετήσεις, κυρίως στην περιοχή του Μαρτίνου και στο ύψος του Κάστρου. Από τη μία το μεσημέρι σταμάτησαν όλες οι μικρές και μεγαλύτερες παρακάμψεις που είχαν επιβληθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έκριναν ότι η διέλευση των οχημάτων μπορεί πλέον να γίνεται με ασφάλεια.

Σημειώνεται πως τα τρακτέρ παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής συντονιστικής των μπλόκων, μετά και τη σχετική απόφαση που ελήφθη στον Παλαμά Καρδίτσας.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, από την οποία αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις στα αιτήματά τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



