Agrown 2025: «Η επόμενη γενιά του αγροδιατροφικού κλάδου»

Με τους καθιερωμένους χαιρετισμούς ξεκίνησε τις εργασίες του το 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο και Εκθεση «Agrown 2025», το οποίο έχει ως θέμα «Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου».

Το συνέδριο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο και θα αναπτύξει πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα από τον χώρο της αγροτοδιατροφής.

Στο μήνυμά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ένας οργανισμός που συνεχώς εξελίσσεται. Από την πλευρά της κυβέρνησης, προωθείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που επενδύει στην καινοτομία και στη βιωσιμότητα. Στόχος μας είναι η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και η βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών μας. Ολοι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις, με συνεργατικά σχήματα, με θεσμική μεταρρύθμιση, με πρακτικές βιωσιμότητας, με θωράκιση κι εκσυγχρονισμό του συστήματος πληρωμών, με ψηφιοποίηση της παραγωγής, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, με τη σύνδεση των νέων αγροτών με την έρευνα, με τον εξορθολογισμό των πόρων, αλλά και με την ταύτιση της παραγωγής με τα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου».

Η οικοδέσποινα Νάντια Σαμαρά, εκδότρια της εφημερίδας «Συνείδηση», καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Θέλω να σταθώ ειδικά στην παρουσία των νέων παιδιών, των φοιτητών μας στο συνέδριο. Αποτελούν το αύριο για την κοινωνία και για τον αγροδιατροφικό τομέα και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε όταν βγουν στην αγορά εργασίας για να έχουν ένα μέλλον βιώσιμο και αειφόρο και μαζί τους και ο ίδιος ο χώρος».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης ανέφερε τα εξής: «Το τελευταίο διάστημα δίνουμε μάχη με έναν αόρατο εχθρό, την ευλογιά των αιγοπροβάτων, η οποία είναι απειλή για τα προϊόντα μας και συνολικά για τη Δυτική Ελλάδα. Οφείλουμε να στηρίξουμε όλους όσοι επλήγησαν, καθώς ζούσαν από αυτό και βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς μέλλον. Στηρίζουμε με προγράμματα απασχόλησης, με συνεχείς αυτοψίες, με πίεση στο να δοθούν προκαταβολές και να τρέξουν οι αποζημιώσεις, αλλά και να κλείσουν, ταυτόχρονα, και οι τρύπες της απάτης. Ο πρωτογενής τομέας είναι το μέλλον. Δεν θέλουμε κανέναν συμπολίτη μας να μείνει πίσω. Θα παλέψουμε για να χτιστεί ξανά ό,τι χάθηκε». Ο Ν. Φαρμάκης παρουσίασε όλα τα προγράμματα της ΠΔΕ για τη στήριξη των αγροτών, ενώ στάθηκε και στον εκσυγχρονισμό του δικτύου άρδευσης, με ένα έργο 120 εκ. ευρώ.

Ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου τόνισε τα εξής: «Γη, γνώση και καινοτομία μπορούν να συνδυαστούν και να φέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η ελληνική ύπαιθρος καλείται να δημιουργήσει τις εξελίξεις. Επιβάλλεται να καλλιεργούμε και προϊόντα και ιδέες. Από το παραδοσιακό θερμοκήπιο, μπορούμε να μεταβούμε στο έξυπνο θερμοκήπιο. Στηρίζουμε τον αγρότη, τον ερευνητή και τον επιχειρηματία. Η τοπική γνώση μπορεί να αποτελέσει εξαγώγιμη αξία. Εμπειρία, τεχνολογία κι αγάπη για την παραγωγή αποτελούν τον δρόμο για τη νέα γενιά».

Ο αντιπρύτανης Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπροσωπώντας και τον πρύτανη του Πανεπιστημίου, Χρήστο Μπούρα, τόνισε τα εξής: «Το Πανεπιστήμιο είναι ένας οργανισμός σκέψης και μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες, αρκεί να υπάρξει και η αντίστοιχη πολιτική βούληση. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, που δημιουργεί ένα περιβάλλον πίεσης, με μια νέα εθνική συμφωνία, η νέα γενιά θα αξιοποιήσει στο έπακρον τη γνώση και την καινοτομία. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας είναι αποδεδειγμένα ένας θεσμικός πυλώνας ανάπτυξης και καθημερινά εργαζόμαστε προς αυτόν τον σκοπό».

Τέλος, ο πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτης Μάρης στον χαιρετισμό του, δήλωσε τα εξής: «Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μιας χώρας είναι κομβική. Απαιτούνται, λοιπόν, σχετικές πρωτοβουλίες και στον αγροδιατροφικό τομέα. Εμείς ως Πανεπιστήμιο φιλοδοξούμε να παρέχουμε και υπηρεσίες στους αγρότες μας. Να είμαστε κέντρο αριστείας. Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί. Από την πλευρά της, η Αιτωλοακαρνανία έχει μεγάλη δυναμική. Εχει προϊόντα υψηλής ποιότητας, δεν είναι απομονωμένη, έχει δυναμικό και – κυρίως – διαθέτει νερό».

Ακολούθησε παρουσίαση με θέμα: «Καλλιεργώντας το μέλλον. Η νέα εποχή στην ελληνική αγροτική εκπαίδευση». Την παρουσίαση έκανε ο Μιχάλης Καθαράκης (διαχειριστής, MACC, διευθυντής, ΚΔΒΜ-ΙΣΑΕΚ, Επιμελητήριο Ηρακλείου), με τη μελέτη της διαΝΕΟσις να αναδεικνύει την ανάγκη εκσυγχρονισμού της αγροτικής κατάρτισης στην Ελλάδα, όπου μόλις το 0,7% των αγροτών έχει ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση. Αντλώντας διδάγματα από πρωτοπόρες ευρωπαϊκές χώρες, η μελέτη πρότεινει τη δημιουργία «έξυπνων αγροτικών κέντρων μάθησης», προγραμμάτων διά βίου κατάρτισης και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, ώστε η ελληνική γεωργία να γίνει πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη και ανθεκτική. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Καθαράκης: «Ο αγρότης του αύριο θα είναι κι επιχειρηματίας και τεχνολόγος».

Το άνοιγμα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε με την εναρκτήρια ομιλία (με σύνδεση με τις Βρυξέλλες) της Αντονέλα Ροσέτι, μέλους του Γραφείου του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Αγροτική Ανάπτυξη και τα Τρόφιμα. «Η Ελλάδα εκφράζει το Μεσογειακό πνεύμα της γεωργίας, υπερήφανες παραδόσεις, δυνατές κοινότητες και βαθύ σεβασμό στη γη και την τροφή. Η γεωργία και τα τρόφιμα είναι στρατηγικά αγαθά για την Ευρώπη, εξασφαλίζουν διατροφική κυριαρχία και βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αγροτικών κοινοτήτων και τη γέφυρα ανάμεσα στους φυσικούς πόρους και στα τραπέζια πολιτών. Θεωρούμε δεδομένη τη διαθεσιμότητα των τροφίμων, αυτό όμως βασίζεται στην εργασία και στην ανθεκτικότητα των αγροτών μας και σε μια ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική που παρέχει σταθερότητα και αλληλεγγύη, αλλά και συνεργασία κι ενεργό διάλογο με κοινοβούλια, περιφερειακές αρχές, πανεπιστήμια κι εμπλεκόμενους φορείς. Η Επιτροπή μας, ενέκρινε τον Φεβρουάριο ένα όραμα για το μέλλον, το οποίο αναγνωρίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε ευκαιρίες που θα οικοδομήσουν έναν ελκυστικό, ανταγωνιστικό και δίκαιο αγροδιατροφικό τομέα που θα στηρίζει αγρότες του σήμερα και τις νέες γενιές, αλλά και που θα λύσει σοβαρά ζητήματα, όπως κλιματική κρίση, η ξηρασία και η έλλειψη νερού».

Το φετινό συνέδριο, το οποίο δίνει έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, που θα αναλάβει τα ηνία του κλάδου, με την εξιδεικευμένη γνώση, τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών και το όραμα, διοργανώνεται από την Εφημερίδα Συνείδηση και την Εφημερίδα Πελοπόννησος, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι εργασίες του πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Αγρίνιο.

