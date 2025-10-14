AGROWN 2025: Οι 7 θεματικοί άξονες του Συνεδρίου

Το 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο & Έκθεση AGROWN 2025 φέρνει μαζί κορυφαίους εκπροσώπους της έρευνας, της πολιτείας και της αγοράς, μέσα από ένα ανανεωμένο πρόγραμμα που συνδέει τη γνώση με την πράξη.

Με κεντρικό θέμα «Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου», το φετινό συνέδριο αναπτύσσεται γύρω από επτά θεματικούς άξονες, που αποτυπώνουν τη μετάβαση του πρωτογενούς τομέα στη νέα εποχή — με επίκεντρο τους νέους, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τις καλές πρακτικές.

1. Αγροτική Εκπαίδευση & Νέες Γνώσεις

Η εκπαίδευση αποτελεί τη βάση για έναν σύγχρονο και ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Οι νέοι αγρότες, οι φοιτητές και οι επαγγελματίες χρειάζονται πρόσβαση σε σύγχρονη γνώση και εργαλεία. Αναδεικνύεται η σημασία της κατάρτισης, της σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, και της μετάδοσης καλών πρακτικών μεταξύ γενεών.

Θεματικές:

• Μελέτη διαΝΕΟσις «Καλλιεργώντας το μέλλον. Η νέα εποχή στην ελληνική αγροτική εκπαίδευση»

• Νέα Μοντέλα Ηγεσίας και Συνεργασιών (Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά)

• Αγρότες επόμενης γενιάς, με ντοκτορά καλλιεργούν το βιώσιμο μέλλον και καινοτομούν

• Καλλιεργώντας το Μέλλον μας στην Πράξη με Αειφορία και Ανθεκτικότητα (ΠΕΝΑ)

2. Περιφερειακή Πολιτική & Συνεργασίες

Οι Περιφέρειες, τα Επιμελητήρια και οι συνεταιρισμοί έχουν καίριο ρόλο στη χάραξη πολιτικών, στην ενίσχυση συνεργασιών και στην εφαρμογή καλών πρακτικών που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε περιοχής.

Θεματικές:

• Ο ρόλος των Περιφερειών στον Μετασχηματισμό του Πρωτογενούς Τομέα

• Η σύζευξη της μεταποίησης και του τουρισμού με την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία (Τριχωνίδα Αναπτυξιακή)

• ECOBASE – Βιώσιμες Πρακτικές Διαχείρισης Εδάφους

• CLLD – Leader στην Αιτωλοακαρνανία

• Ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών

3. Αγροδιατροφή & Βιωσιμότητα

Η βιώσιμη διατροφή και η προσαρμογή στην κλιματική κρίση είναι πλέον επιτακτικές προκλήσεις. Οι συνεδρίες εξετάζουν τις νέες καταναλωτικές τάσεις, τη βιώσιμη παραγωγή και την αξιοποίηση της θάλασσας ως νέου πεδίου καλλιέργειας, με στόχο ένα σύγχρονο και ανθεκτικό αγροδιατροφικό σύστημα.

Θεματικές:

• Τάσεις που θα κυριαρχήσουν στην αγροδιατροφή

• Το μέλλον του κλάδου της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας – ΕΛΟΠΥ

• Το χωράφι του μέλλοντος είναι η θάλασσα

• Ομιλία της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: “The Vision for Agriculture and Food in Europe: Ensuring a Competitive and Sustainable Farming and Food Sector”, η οποία θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία του μέλλοντος.

4. Καινοτομία & Τεχνολογία

Η τεχνολογία αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Ο άξονας αυτός φέρνει στο επίκεντρο τις startups, τη γεωργία ακριβείας, την τεχνητή νοημοσύνη και τη μεταποίηση, αναδεικνύοντας πώς η καινοτομία βελτιώνει την παραγωγή, την ποιότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Θεματικές:

• Οι startuppers διαμορφώνουν το μέλλον του ευφυούς πρωτογενούς τομέα

• Αγροδιατροφή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση

• Από τη μεταποίηση στην πρόκληση νέων διατροφικών προτύπων

• Βιοτεχνολογία στην Αειφορική Γεωργία: Από την Έρευνα στην Εφαρμογή

5. Επιχειρηματικότητα & Χρηματοδότηση

Η σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την επιχειρηματικότητα και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία είναι κλειδί για την ανάπτυξη. Οι συνεδρίες εξετάζουν λύσεις για νέους παραγωγούς, προγράμματα ενίσχυσης και επενδύσεις που ενδυναμώνουν τις τοπικές οικονομίες.

Θεματικές:

• Αντιστροφή της πτωτικής πορείας του κλάδου και προσέλκυση νέων αγροτων/κτηνοτρόφων στο επάγγελμα (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ΣΕΚ)

• ONE TO ONE: Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τον Αγροδιατροφικό Κλάδο

6. Αειφορία & Διαχείριση Πόρων

Η αειφορία δεν είναι τάση, είναι αναγκαιότητα. Η διαχείριση φυσικών πόρων με ορθολογικό και τεχνολογικά υποστηριζόμενο τρόπο αποτελεί προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα της παραγωγής. Οι συνεδρίες αναδεικνύουν καλές πρακτικές στη χρήση νερού, εδάφους και ενέργειας.

Θεματικές:

• Απόδοση & Αειφορία στον Πρωτογενή Τομέα: Το τρίπτυχο Νερό–Έδαφος–Ενέργεια

• Επαναχρησιμοποίηση Νερού και Γεωργία Ακριβείας

7. Εργαστήρια / Workshops

Ο πρακτικός χαρακτήρας του AGROWN ενισχύεται με θεματικά workshops που προσφέρουν στους συμμετέχοντες εφαρμοσμένες γνώσεις και καλές πρακτικές.

Σε συνεργασία με τα Τμήματα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονίας και Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσιάζονται σύγχρονες τεχνικές και μελέτες πεδίου.

Θεματικές:

• Υδατοκαλλιέργειες

• Γεωπονία

• Ελιά–Ελαιόλαδο

• Βιοτεχνολογία

• Κλιματική Προσαρμογή

• Καινοτόμες Καλλιέργειες

Το AGROWN 2025 είναι το σημείο συνάντησης της γνώσης, της καινοτομίας και της πράξης.

